3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 5 de agosto 2024

Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo a SummerSlam 2024. En el evento estelar, Wyatt Sicks derrotaron a Chad Gable y The Creed Brothers en una lucha por equipos.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Derrota prematura de American Made

Chad Gable y The Creed Brothers se estrenaron como equipo en el ring, y debutaron con un nuevo nombre: American Made. El trío lució imponente, pero el emparejarlos en su primer combate contra Wyatt Sicks no es precisamente la mejor forma en como debían debutar, al menos si quieren presentarlos como una evolución de lo que fue Alpha Academy.

► 1 – Iyo Sky vs. Sonya Deville

Una lucha que no fue del todo mala, y en el que las mujeres hicieron lo suyo, pero el público simplemente no las acompañó. Precisamente, se dio durante esa porción del tiempo que generalmente es irrelevante (antes del estelar).

LO MEJOR

► 3– Debut de Wyatt Sicks

Sin haber tenido un combate memorable, pero finalmente vimos a los Wyatt Sicks en el ring, y lo importante fue el homenaje que se le dieron tanto a Bray Wyatt (con el sillon, la linterna y su última música de entrada), como a Brodie Lee (con el Yeah coreado por Erick Rowan). Fue un momento emotivo y bien situado en el estelar, dadas las circunstancias.

► 2- Sheamus vs. Ludwig Kaiser

Un combate que no fue tan largo pero que tuvo mucha intensidad, acorde a lo que venía sugiriendo esta rivalidad que fue retomada luego de que Kaiser se recuperara de su lesión. Además, Pete Dunne continúa tras los pasos de Sheamus, permitiendo que también se avance en esta rivalidad.

► 1– Secuelas de SummerSlam

Tras los eventos de SummerSlam, Triple H no perdió tiempo en avanzar con las historias televisivas, teniendo en cueta que su siguiente evento premium se llevará a cabo en cuatro semanas; de hecho, ya se pactó el primer combate para Bash in Berlin, con Gunther defendiendo su título contra Randy Orton. Además, vimos ya que The Judgment Day seguirá adelante sin Damian Priest ni Rhea Ripley, quienes a su vez se aliarán para hacerles frente. También se dio continuidad a la historia entre CM Punk, Drew McIntyre y Seth Rollins, con este último siendo brutalmente atacado por un imponente Bronson Reed. Buen programa.