3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 4 de agosto 2025

WWE RAW 4 DE AGOSTO 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia SummerSlam 2025. En el evento estelar, tuvimos un combate entre Seth Rollins y LA Knight por el Campeonato Mundial de Peso Completo, que culminó en descalificación.

WWE RAW 4 DE AGOSTO 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Sin Karrion Kross

Karrion Kross no estuvo presente, aunque el público tampoco pidió por él. Su no aparición en los segmentos tras bastidores da cuenta de que probablemente SummerSlam haya sido lo último de él, dado que su contrato fenecerá este fin de semana y no se ha escuchado de renovación alguna.

► 1 – Dominik Mysterio vs. Dragon Lee

El final es, de alguna manera, es bueno y terrible a la vez, aunque tenga sentido debido al combate que protagonizarán en TripleManía. Aunque hubiera sido mejor que los diferentes americanos nunca aparecieran a la vez. Veremos si fue una mejor idea o no.

LO MEJOR

► 3– Alexa Bliss y Charlotte Flair vs. The Judgment Day

El equipo de Charlotte y Alexa ha lucido bien desde sus inicios y ambas volvieron a darnos un buen combate contra Raquel y Roxanne, y aunque no estuvo al nivel de SummerSlam, se agradece que el resultado se haya dado como se dio y que ahora apunten a otra dirección.

► 2- Sheamus vs. Rusev

Esto pinta a que será al mejor de 7 encuentros y de alguna manera terminarán trabajando en equipo. Esto es prácticamente lo que han estado haciendo; no obstante, todos los combates han sido buenos e intensos.

► 1- Seth Rollins vs. LA Knight

Esta fue una buena prueba para LA Knight, quien llego a competir y lo hizo de buena forma. No se fueron por el resultado obvio, porque Seth Rollins no iba a perder en su primera defensa titular, por lo que la llegada de CM Punk y Roman Reigns abre un poco el abanico, aunque probablemente no veamos al OTC por un tiempo tras el ataque sufrido. Buena ejecución.