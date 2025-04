3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 31 de marzo 2025

WWE RAW 31 DE MARZO 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo a WrestleMania 41. En el evento estelar, tuvimos una lucha por el Campeonato Mundial Femenil entre Iyo Sky y Rhea Ripley, que culminó en descalificación.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Bron Breakker y Penta

El combate no fue malo, con The Judgment Day llevándose una necesitada victoria; sin embargo, parece que la historia se centró en el hecho de que Bron Breakker y Penta finalmente descubrieron que no pueden coexistir, y lejos de tener un potencial gran combate entre ambos con el Campeonato Intercontinental WWE en juego, parece que veremos una lucha entre cuatro para WrestleMania 41.

► 1 – Descalificación

A pesar de que se trata de un secreto a voces, aún no se confirma la triple amenaza entre Iyo Sky, Rhea Ripley y Bianca Belair, quienes siguen perdiendo tiempo en establecer esta situación, y el combate titular que tuvo a Bianca como réferi especial, culminó con una doble descalificación.

LO MEJOR

► 3– Tyler Bate regresa

Tras permanecer varios meses lesionado, Tyler Bate hizo su regreso frente a su público y lo hizo de gran manera, volviendo a unirse a Pete Dunne. Lamentablemente, el resultado no le fue favorable.

► 2- Gunther intensifica más su rivalidad con Jey Uso

Si había una rivalidad que desesperadamente necesitaba una chispa era la de Gunther contra Jey Uso, con el Ring General literalmente masacrando a Jimmy tras su combate, y teniendo esposado a Jey, recreando aquella escena en la que Randy Orton, esposando a Triple H, atacó a su esposa Stephanie McMahon.

► 1- John Cena y Cody Rhodes

La gira europea de WWE culminó en una alta nota con una nueva guerra de promos entre John Cena y Cody Rhodes, con el 16 veces Campeón Mundial volviendo a destrozar a The American Nigthmare con el micrófono, soltando hechos tras hechos, y continúa vendiendo su combate de WrestleMania 41, así como la idea de que superará el histórico récord de Ric Flair.