3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 30 de marzo 2026

WWE RAW 30 DE MARZO 2026.— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya vamos rumbo a WrestleMania 42. En el evento estelar, tuvimos un segmento entre CM Punk y Roman Reigns.

WWE RAW 30 DE MARZO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 1 – Iyo Sky vs. Raquel Rodriguez

Este fue otro combate que se sintió un poco añadido para llevarnos a algo en Wrestlemania con Iyo Sky probablemente yendo contra Asuka, posiblemente por la libertad de Sane. Podría ser interesante, aunque eso podría dejar a Raquel Rodríguez sin espacio aquí. Dicho esto, el combate nunca llegó a ponerse en marcha, e Iyo casi se lesiona en un tope sobre Asuka.

LO MEJOR

► 3– The Usos vs. The Vision

Se siente como una forma de establecer una lucha de seis hombres para Wrestlemania con la inclusión de LA Knight y Speed. No obstante, el cambio de título es un buen camino a seguir ya que The Vision necesitaba desesperadamente que sucediera algo bueno y The Usos no necesitaban los títulos para llegar al evento.

► 2- Penta vs. Kofi Kingston

Que estos dos trabajen bien juntos no es exactamente una sorpresa y es una buena idea tener a un veterano como Kingston para darle a Penta otra buena defensa del título. Penta está ganando impulso como campeón, aunque el combate de esta semana parecía muy predecible en cuanto al resultado.

► 1- Mejora la construcción para WrestleMania

A menos de tres semanas de WrestleMania, finalmente WWE decidió programar algunos combates para llenar su cartel, incluyendo la sorpresiva aparición de Gunther para desafiar a Seth Rollins, con lo cual el «Ring General» tendrá su merecido espacio en el gran evento, aunque habrá que ver sus motivos. Otro combate que luce intersante será la lucha de escaleras por el Camponato Intercontinental en el que Penta lo defenderá ante otras cuatro Superestrellas.