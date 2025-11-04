WWE RAW 3 DE NOVIEMBRE 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Survivor Series. En el evento estelar, tuvimos una lucha por equipos entre CM Punk y Jey Uso contra The Vision, que culminó en un doble conteo fuera.

WWE RAW 3 DE NOVIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – CM Punk y Jey Uso vs. The Vision

La mayoría de estos tipos han luchado mucho entre sí últimamente. Esto básicamente sirvió para preparar el final y para que la historia de Jey continuara.

► 1 – Sin construcción para WarGames

WarGames es en menos de un mes, pero hasta ahorita no se sabe quiénes disputarán esos combates, aunque cabe la ligera sospecha que el primero de ellos podría salir de la interacción entre CM Punk, Jey Uso, The Vision y Logan Paul, si Punk no defiende su título en el evento. En todo caso, va a quedar poco tiempo para construir si lo visto en el programa no va en esa dirección.

LO MEJOR

► 3– Nikki Bella y Stephanie Vaquer vs. The Judgment Day

Roxanne y Raquel siguen impresionando y demostrando que merecen más reconocimiento. Habrá que ver a dónde conducirá esta serie de derrotas para Nikki Bella, pero puede ser que WWE esté tramado algo, y creemos que su amistad con Stephanie Vaquer no será de larga data, por lo que el resultado podría ser cuestión de diseño.

► 2- The Kabuki Warriors vs. Bayley y Lyra Valkyria



Tal como se esperaba. Un buen combate que le da protagonismo a la división femenil de parejas y que dejó posicionadas a las Kabuki Warriors como las nuevas retadoras de Charlotte Flair y Alexa Bliss. La acción en el ring fue buena y todas tuvieron su momento de lucirse.

► 1- AJ Styles y Dragon Lee vs. The Judgment Day

Todo sucedió a gran velocidad, lo que creemos que será la tónica durante este reinado. Fue una gran primera defensa para AJ Styles y Dragon Lee. Todos se lucieron.