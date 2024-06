3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 3 de junio 2024

WWE RAW 3 DE JUNIO 2024 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo a Clash at the Castle: Scotland. En el evento estelar, Damian Priest derrotó a Rey Mysterio en un combate individual.

WWE RAW 3 DE JUNIO 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – Kiana James vs. Natalya

Un combate que empezó bien, pero fue decayendo con el pasar de los minutos. No fue muy largo, pero el público apenas reaccionó en lo que fue el debut de Kiana James en el elenco principal.

► 2 – AOP vs. The New Day

Se esperaba más de este combate, pero la verdad es que no se vio nada de The New Day, quienes fueron totalmente opacados por The Final Testament. Lamentablemente, los rudos aún no generan click con el público.

► 1 – Braun Strowman vs. Carlito

Una lucha bastante floja en la que fue un dominio absoluto de Strowman. Solo sirvió para avanzar en la historia posterior con The Judgment Day.

LO MEJOR

► 3– Liv Morgan y Dominik Mysterio

Para seguir con la historia del beso, Liv Morgan continuó con las provocaciones y parece que ya está mucho más clara su motivación, la cual está relacionado con Rhea Ripley. Evidentemente, tiene sentido, y WWE hace bien en llevar esto a un ritmo lento, mientras los demás miembros de The Judgment Day se mantienen involucrados.

► 2– Damian Priest vs. Rey Mysterio

Fue un buen combate, aunque nada espectacular. Rey lució bien pese a la derrota y Priest logró imponerse sin mayores sobresaltos, continuando su buena racha como campeón. Además, la presencia de Drew McIntyre al final también permitió avanzar en la rivalidad que seguramente estelarizará Clash at the Castle.

► 1- Sheamus vs. Ludwig Kaiser

Un gran combate, que tuvo intensidad de inicio a fin. Sheamus, tras lucirse contra Gunther vuelve a hacerlo contra uno de sus secuaces, aunque desafortunadamente para él, se lleva la derrota. Ambos mostraron su poderío y no se guardaron absolutamente nada.