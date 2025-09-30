3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 29 de septiembre 2025

por
3x3 WWE Raw 29 de septiembre 2025 | Dominik Mysterio vs. Rusev

WWE RAW 29 DE SEPTIEMBRE 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Crown Jewel. En el evento estelar, tuvimos un combate entre The Usos contra The Vision, con victoria de los primeros.

WWE RAW 29 DE SEPTIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– ¿Qué pasa con The New Day?

¿Qué le ha pasado a New Day? Son uno de los equipos más exitosos de todos los tiempos y no podrían sentirse menos importantes. Kingston es una de las estrellas más exitosas y condecoradas de la historia de la WWE, pero esto es lo mejor que puede hacer. No parecen tener rumbo en este punto.

► 1– Debut de Los Americanos

Hay algo interesante en tener tantos americanos cerca, ya que les da a algunos luchadores algo más que hacer y mejora un poco las cosas, mientras El Grande Americano sigue haciendo lo suyo en México. Styles y Lee trabajan bien como equipo, pero no parece que su sociedad sea a largo plazo, aunque les bastó para derrotar a los secuaces de El Grande Americano, quienes no se vieron nada extraordinarios.

LO MEJOR

► 3– Dominik Mysterio se sigue consolidando

El combate contra Rusev fue bastante normal, pero aquí se trataba de que Mysterio fuera el héroe más grande del mundo, a pesar de que todavía no es un buen tipo. De hecho, ganó con trampa. Dicho esto, WWE estaría preparándole algo verdaderamente grande cuando llegue su momento de volver a ser el tipo bueno.

► 2- Seth Rollins y Cody Rhodes lo hacen personal

WWE Raw 29 septiembre 2025 Seth Rollins Cody Rhodes

WWE nos quiere vender el combate entre Seth Rollins y Cody Rhodes recurriendo a la vieja rivalidad entre ambos, y no podía ser de otra manera, ya que ambos tienen mucha tela que cortar y sus promo dan cuenta del potencial que siempre existe cuando estos dos se enfrentan. Verdad tras verdad es lo que sale del micrófono de ambos.

► 1- The Usos vs. The Vision

Lo que más llama la atención es lo bien que trabajan Breakker y Reed como equipo. Tienen química y se sienten como un equipo normal y no solo como secuaces de Seth Rollins. Al mismo tiempo, el regreso de Roman Reigns es crucial, ya que se puede ver que WarGames empieza a tomar forma a partir de ahora.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

Archivo de artículos