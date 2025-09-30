3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 29 de septiembre 2025

WWE RAW 29 DE SEPTIEMBRE 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Crown Jewel. En el evento estelar, tuvimos un combate entre The Usos contra The Vision, con victoria de los primeros.

WWE RAW 29 DE SEPTIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – ¿Qué pasa con The New Day?

¿Qué le ha pasado a New Day? Son uno de los equipos más exitosos de todos los tiempos y no podrían sentirse menos importantes. Kingston es una de las estrellas más exitosas y condecoradas de la historia de la WWE, pero esto es lo mejor que puede hacer. No parecen tener rumbo en este punto.

► 1 – Debut de Los Americanos

Hay algo interesante en tener tantos americanos cerca, ya que les da a algunos luchadores algo más que hacer y mejora un poco las cosas, mientras El Grande Americano sigue haciendo lo suyo en México. Styles y Lee trabajan bien como equipo, pero no parece que su sociedad sea a largo plazo, aunque les bastó para derrotar a los secuaces de El Grande Americano, quienes no se vieron nada extraordinarios.

LO MEJOR

► 3– Dominik Mysterio se sigue consolidando

El combate contra Rusev fue bastante normal, pero aquí se trataba de que Mysterio fuera el héroe más grande del mundo, a pesar de que todavía no es un buen tipo. De hecho, ganó con trampa. Dicho esto, WWE estaría preparándole algo verdaderamente grande cuando llegue su momento de volver a ser el tipo bueno.

► 2- Seth Rollins y Cody Rhodes lo hacen personal

WWE nos quiere vender el combate entre Seth Rollins y Cody Rhodes recurriendo a la vieja rivalidad entre ambos, y no podía ser de otra manera, ya que ambos tienen mucha tela que cortar y sus promo dan cuenta del potencial que siempre existe cuando estos dos se enfrentan. Verdad tras verdad es lo que sale del micrófono de ambos.

► 1- The Usos vs. The Vision

Lo que más llama la atención es lo bien que trabajan Breakker y Reed como equipo. Tienen química y se sienten como un equipo normal y no solo como secuaces de Seth Rollins. Al mismo tiempo, el regreso de Roman Reigns es crucial, ya que se puede ver que WarGames empieza a tomar forma a partir de ahora.