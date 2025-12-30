3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 29 de diciembre 2025

WWE RAW 29 DE DICIEMBRE 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya dejamos Survivor Series atrás. En el evento estelar, tuvimos una lucha entre AJ Styles y Dragon Lee contra The Usos, quienes se convirtieron en los nuevos Campeones Mundiales de Parejas.
A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:
LO PEOR
► 2– Austin Theory vs. Rey Mysterio
No hubo tiempo para ir a ningún lado, pero Theory logró verse bastante bien aquí. Pese al tiempo recibido, Rey lució bien como siempre.
► 1– Gunther vs. R-Truth
R-Truth ha firmado un nuevo contrato, pero su situación no ha cambiado desde entonces. Otra paliza recibida a manos de Gunther. Al menos tiene tiempo en televisión.
LO MEJOR
► 3– CM Punk
Una buena promo, una vez más, de CM Punk para calentar su combate de la próxima semana contra Bron Breakker, a quien precisamente dejó sin palabras durante su segmento.
► 2- Stephanie Vaquer vs. Raquel Rodriguez vs. Nikki Bella
Debemos sentir algo de pena Raquel, ya que nos recordaban constantemente cuántas oportunidades por el título ha tenido, y en esta ocasión volvió a lucir dominante. Sin embargo, La Primera reina suprema y esta fue una lucha (y una defensa) buenísima.
► 1- AJ Styles y Dragon Lee vs. The Usos
Aunque se disfrutó mucho la carrera de AJ Styles y Dragon Lee por el Campeonato Mundial en Parejas, sabíamos que llegaría a su fin más pronto que tarde, dejando participación por todo lo alto. Los Usos son una excelente opción para terminar cualquier reinado, y dados sus problemas, sabemos que se avecina mucho drama en 2026.