3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 29 de diciembre 2025

WWE RAW 29 DE DICIEMBRE 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya dejamos Survivor Series atrás. En el evento estelar, tuvimos una lucha entre AJ Styles y Dragon Lee contra The Usos, quienes se convirtieron en los nuevos Campeones Mundiales de Parejas.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Austin Theory vs. Rey Mysterio

No hubo tiempo para ir a ningún lado, pero Theory logró verse bastante bien aquí. Pese al tiempo recibido, Rey lució bien como siempre.

► 1 – Gunther vs. R-Truth

R-Truth ha firmado un nuevo contrato, pero su situación no ha cambiado desde entonces. Otra paliza recibida a manos de Gunther. Al menos tiene tiempo en televisión.

LO MEJOR

► 3– CM Punk

Una buena promo, una vez más, de CM Punk para calentar su combate de la próxima semana contra Bron Breakker, a quien precisamente dejó sin palabras durante su segmento.

► 2- Stephanie Vaquer vs. Raquel Rodriguez vs. Nikki Bella

Debemos sentir algo de pena Raquel, ya que nos recordaban constantemente cuántas oportunidades por el título ha tenido, y en esta ocasión volvió a lucir dominante. Sin embargo, La Primera reina suprema y esta fue una lucha (y una defensa) buenísima.

► 1- AJ Styles y Dragon Lee vs. The Usos

Aunque se disfrutó mucho la carrera de AJ Styles y Dragon Lee por el Campeonato Mundial en Parejas, sabíamos que llegaría a su fin más pronto que tarde, dejando participación por todo lo alto. Los Usos son una excelente opción para terminar cualquier reinado, y dados sus problemas, sabemos que se avecina mucho drama en 2026.