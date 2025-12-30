3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 29 de diciembre 2025

3x3 WWE Raw 29 de diciembre 2025 | Stephanie Vaquer vs. Nikki Bella vs. Raquel Rodríguez

WWE RAW 29 DE DICIEMBRE 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya dejamos Survivor Series atrás. En el evento estelar, tuvimos una lucha entre AJ Styles y Dragon Lee contra The Usos, quienes se convirtieron en los nuevos Campeones Mundiales de Parejas.

WWE RAW 29 DE DICIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Austin Theory vs. Rey Mysterio

No hubo tiempo para ir a ningún lado, pero Theory logró verse bastante bien aquí. Pese al tiempo recibido, Rey lució bien como siempre.

► 1– Gunther vs. R-Truth

R-Truth ha firmado un nuevo contrato, pero su situación no ha cambiado desde entonces. Otra paliza recibida a manos de Gunther. Al menos tiene tiempo en televisión.

LO MEJOR

► 3– CM Punk

Una buena promo, una vez más, de CM Punk para calentar su combate de la próxima semana contra Bron Breakker, a quien precisamente dejó sin palabras durante su segmento.

► 2- Stephanie Vaquer vs. Raquel Rodriguez vs. Nikki Bella

WWE Raw 29 diciembre 2025 Stephanie Vaquer Campeona Mundial

Debemos sentir algo de pena Raquel, ya que nos recordaban constantemente cuántas oportunidades por el título ha tenido, y en esta ocasión volvió a lucir dominante. Sin embargo, La Primera reina suprema y esta fue una lucha (y una defensa) buenísima.

► 1- AJ Styles y Dragon Lee vs. The Usos

Aunque se disfrutó  mucho la carrera de AJ Styles y Dragon Lee por el Campeonato Mundial en Parejas, sabíamos que llegaría a su fin más pronto que tarde, dejando participación por todo lo alto. Los Usos son una excelente opción para terminar cualquier reinado, y dados sus problemas, sabemos que se avecina mucho drama en 2026.

