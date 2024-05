3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 29 de abril 2024

WWE RAW 29 DE ABRIL 2024 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo a Backlash 2024. En el evento estelar, Jey Uso, Andrade y Ricochet derrotaron a The Judgment Day en una lucha por equipos.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Awesome Truth vs. Alpha Academy

Una lucha titular pero que no tuvo absolutamente nada de interesante. Demasiado corta y sin que los retadores pudieran hacer mucho aquí.

► 1 – Candice LeRae vs. Maxxine Dupri

Una lucha en la que se vio a Maxxine Dupri lucir bien en los primeros minutos, pero que poco a poco se desnaturalizó. Fue demasiado corta como para rescatar algo relevante.

LO MEJOR

► 3– Gunther vs. Xavier Woods

Una lucha que, sin ser espectacular, fue bien trabajada con cada uno ejecutando bien su papel. Gunther no suele dar malos combates y Woods aguantó hasta donde pudo, así que el resultado no podía ser otro.

► 2– Llegadas desde NXT

Blair Davenport, y sobre todo, Lyra Valkyria e Ilja Dragunov, dos ex Campeones, salieron seleccionados desde NXT para el elenco principal, siendo unas buenas adiciones que pueden dejar potenciales grandes combates que ya lo vimos en la marca dorada: Gunther vs. Dragunov y Lyra vs. Becky Lynch, por citar dos ejemplos, son de aquellos que uno quisiera volver a verlos acá.

► 1- CM Punk y Drew McIntyre

Tal como prometió CM Punk, su promo no llegó ni a los seis minutos, pero su interacción con Drew McIntyre, engañándolo por completo cuando este fue a buscarlo al palco, más lo que dijo estando en el ring, demuestra por qué sigue siendo uno de las principales atracciones a pesar de estar lesionado. McIntyre no se queda atrás, y aunque salió perdiendo aquí, nos están vendiendo un gran combate que se dará en algunos meses, con ambos al 100%.