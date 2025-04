3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 28 de abril 2025

WWE RAW 28 DE ABRIL 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Backlash 2025. En el evento estelar, tuvimos un combate entre Bron Breakker y Sami Zayn, que culminó en descalificación.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Construcción hacia Backlash

Gunther vs. Pat McAfee, Jey Uso vs. Logan Paul (veremos más adelante), son dos luchas que representan un peldaño mucho más bajo de lo que vimos en WrestleMania 41, que tiene cinco combates confirmados, pero solo el de John Cena contra Randy Orton parece ser el más llamativo. De hecho, si bien la facción de Seth Rollins empieza a carburar, parece que no los veremos en el evento premium del próximo 10 de mayo, aunque esta nueva historia promete.

► 1 – Jey Uso vs. Logan Paul no entusiasma

A pesar de la popularidad que goza Jey Uso, no entusiasma mucho la idea de verlo con el título (excepto el marketing) y su primera defensa es… contra Logan Paul, quien tuvo el mérito de vencer limpiamente a AJ Styles, pero que no es un luchador a tiempo completo. El combate tiene un gran potencial para ser abucheado, aunque ambos puedan vender esta rivalidad.

LO MEJOR

► 3– Becky Lynch y Lyra Valkyria

Becky Lynch no anduvo con rodeos y mencionó que fue la atacante de Bayley, justificando lo hecho a Lyra Valkyria hace una semana. Precisamente, la Campeona Intercontinental apareció para encarar a «The Man», y aunque el segmento empezó flojo, las palabras de Lyra y Becky y la posterior riña entre ambas mejoraron las cosas, y finalmente veremos el combate entre ambas en Backlash. Habrá que ver qué impacto tendrá Bayley en todo esto.

► 2- Stephanie Vaquer ya luce como una estrella

Por si alguien tenía dudas de lo que Stephanie Vaquer puede lograr en WWE, estas quedaron disipadas en apenas su segunda presentación en WWE RAW. Dio otro gran combate contra Ivy Nile, y logró apuntarse su primera victoria, consolidándose como la verdadera estrella que es. Sin duda, sus días en NXT están contados.

► 1- Rhea Ripley vs. Roxanne Pérez

Una lucha que tuvo una mezcla interesante de estilos, con Roxanne Pérez mostrando sus cualidades que la hacen llamarse «La prodigio». Rhea Ripley fue a lo suyo, y ambas mostraron cosas interesantes durante este combate. Ahora, con respecto a la presencia de Giulia, parecen ciertos los rumores de que ascenderá junto a Pérez, lo cual podría no hacerle favor alguno por la forma en cómo se han dado las cosas; sin embargo, WWE parece confiar mucho en ella al insertarla en una rivalidad que incluye a Rhea Ripley e Iyo Sky.