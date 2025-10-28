3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 27 de octubre 2025

WWE RAW 27 DE OCTUBRE 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Survivor Series. En el evento estelar, tuvimos una lucha por el Campeonato Femenil de Parejas entre Alexa Bliss y Charlotte Flair contra Bayley y Lyra Valkyria, con victoria de las primeras.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 1 – Rusev vs. Penta

Estos dos parecen trabajar muy bien juntos, pero lucía bastante obvia la Triple amenaza, misma que se dio por el ataque de Los Americanos. La lucha fue más corta de lo previsto, pero se nota que estaba previsto de esa forma, que les permite guardarse algo para este fin de semana.

LO MEJOR

► 3– Bron Breakker vs. LA Knight

Es bueno ver a Bron evolucionar cada semana en su camino a ser un futuro estelarista de WrestleMania. Dos tipos con trayectorias diferentes se enfrentaron aquí, con LA Knight buscando su gran momento todavía pese a dejarlo todo en el ring. A esperar qué sucederá con él tras sumar una nueva derrota.

► 2- Sheamus vs. JD McDonagh



Sheamus no tenía nada que ganar venciendo a JD, y JD logró elevar su perfil con una victoria sobre un futuro miembro del Salón de la Fama. Sí, hubo un poco de trampa, pero eso de alguna manera eso protege a «The Celtic Warrior» en una situación en la que ambos se dieron con todo.

► 1- Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Bayley y Lyra Valkyria

Sólido evento estelar con dos buenos equipos. Charlotte Flair y Alexa Bliss han alcanzado otro nivel en su reciente carrera y es bueno que sigan así. La turbulencia entre Bayley y Lyra continúa, y habrá que ver qué pasa con ellas, pero tenemos a las Kabuki Warriors en el horizonte.