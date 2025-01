3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 27 de enero 2025

WWE RAW 27 DE ENERO 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo al Royal Rumble 2025. En el evento estelar, tuvimos un segmento entre Cody Rhodes y CM Punk.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Xavier Woods vs. Rey Mysterio

Un combate que fue bastante lento y con mucho forcejeo. No esperábamos una acción de alto octanaje, pero tuvo muchos puntos muertos, y además, The New Day siguen sin despegar.

► 1 – Accidente para JD McDonagh

Durante su combate por el Campeonato Mundial de Parejas, JD McDonagh cayó aparatosamente impactando su cabeza contra la mesa de comentaristas tras conectar un Moonsault sobre Ivar. Si bien pudo terminar su combate (mérito para el irlandés), podríamos estar ante un nuevo caso de conmoción cerebral, lo cual es una pena.

LO MEJOR

► 3– The War Raiders vs. The Judgment Day

Obviando el golpe accidental que sufrió JD McDonagh (analizado en la sección anterior), el combate fue bastante bueno. Mucha intensidad y con unos retadores que le pusieron bastante drama a un posible cambio titular, manteniendo bastante involucrado al público asistente.

► 2- Drew McIntyre vs. Sami Zayn

Un muy buen combate, tal como se esperaba. Los estilos de ambos se combinaron bien, mostrando gran química en el ring.

► 1- Rumbo a Royal Rumble

Finalmente vimos algo de construccíon de cara al Royal Rumble, con un segmento de apertura y otro de clausura en torno a los posibles favoritos a ganar el combate de treinta hombres y expresando sus primeras intenciones de ir tras el título máximo. Nos referimos a Seth Rollins y CM Punk, específicamente, aunque también hay que destacar la presencia de Logan Paul y Sami Zayn, quienes también querrán ir a lo suyo. Además, más nombres se sumaron para el Royal Rumble tanto varonil como el femenil, por ejemplo: Penta, Bron Breakker, Chad Gable, Lyra Valkyria, Iyo Sky e Ivy Nile