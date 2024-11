3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 25 de noviembre 2024

WWE RAW 25 DE NOVIEMBRE 2024 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo a Survivor Series 2024. En el evento estelar, tuvimos un combate entre Bianca Belair y Nia Jax con victoria de la primera.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Se revela el Campeonato Intercontinental femenil

Es inaudito que un hito tan importante como la revelación del Campeonato Intercontinental femenil haya quedado fuera del programa y tuvo a lugar antes del inicio del programa.

► 1 – The New Day vs. Alpha Academy

Una lucha bastante corta en donde lo único destacable fue el segmento posterior entre los miembros de The New Day.

LO MEJOR

► 3- Construcción para Survivor Series 2024

Surivivor Series está a la vuelta de la esquina, y vimos cómo se programó otro combate para el evento, con la triple amaneza entre Bron Breakker, Sheamus y Ludwig Kaiser, en una lucha que se podría llevar la noche. Durante la poca porción del combate que se llevó a cabo en torno a este título entre Bron Breakker y Ludwig Kaiser, vimos mucha intensidad en ambos.

Por otro lado, aunque no tiene que ver tanto con Survivor Series, sino con el programa del próximo lunes, la implosión de The New Day contó con un gran segmento entre Kofi Kingston y Xavier Woods, quienes se dijeron sus verdades. O Big E regresa o The New Day se termina de separar la próxima semana.

► 2- LWO vs. American Made

Sin ser algo extraordinario y pese a las interrupciones externa, tuvimos un decente combate aquí, con ambos equipos contando con tiempo para mostrar lo mejor de su arsenal.

► 1– Damian Priest y Gunther

Un buen segmento que fue bastante intenso, con Priest y Gunther ejecutando su papel a la perfección, que dejó al retador bien encaminado de cara al combate que ambos tendrán en Survivor Series.