3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 25 de agosto 2025

WWE RAW 25 DE AGOSTO 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Clash in Paris. En el evento estelar, tuvimos un combate entre Bron Breakker y LA Knight, con victoria del primero.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Cartel poco atractivo para Clash in Paris

No es raro que veamos solo cinco luchas en un evento premium (ya es la norma en estos últimos años); sin embargo, algún combate va sobrando aquí, mientras que otros, como el del Campeonato Mundial Femenil (que explicaremos a continuación), está haciendo falta. Además, solo uno de estos combates (John Cena vs. Logan Paul) pertenece a SmackDown.

► 1 – Sin Stephanie Vaquer en Paris

Más allá de lo sucedido con Naomi, por alguna extraña razón, Stephanie Vaquer ha tenido poco protagonismo en televisión, y apenas está luchando. De hecho, en la división femenil son Iyo Sky, Rhea Ripley y The Judgment Day las que tienen mayor exposición. El problema es que «La Primera» es la retadora número uno y se suponía que iba a luchar este fin de semana y ahora no se sabe cuándo tendrá su oportunidad titular.

LO MEJOR

► 3– AJ Styles vs. Finn Bálor

Un buen combate rápido entre estos dos veteranos, quienes mostraron su calidad en el ring. El resultado, un tanto predecible, pero realmente deben tener una última gran rivalidad antes del retiro del «Fenomenal».

► 2- Rhea Ripley vs. Roxanne Perez

Será cuestión de tiempo cuando Roxanne finalmente consiga esa victoria sobre Rhea dentro de un tiempo, ya que volvió a dar un gran combate, mostrando una gran química con la ex Campeona Mundial. Sin duda, de los recientes ascensos de NXT, «The Prodigy» es la que se ha visto más aplomada dentro del elenco principal.

► 1- Bron Breakker vs. LA Knight

Un buen evento estelar, con LA Knight mostrando mucha intensidad, algo que se necesita si se quiere aspirar al título mundial este fin de semana. Es un poco diferente ver a un retador al título perder el show antes de su gran combate, pero con las intervenciones que se dieron, al menos resulta comprensible.