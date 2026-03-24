3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 23 de marzo 2026

WWE RAW 16 DE MARZO 2026.— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya vamos rumbo a WrestleMania 42. En el evento estelar, tuvimos un segmento entre CM Punk y Roman Reigns.

WWE RAW 16 DE MARZO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – ¿Dónde está Gunther?

Por tercera semana consecutiva Gunther ha estado ausente de las pantallas. Tras retirar a Goldberg, John Cena y AJ Styles, es inaudito que no tenga un seguimiento a esta historia y una lucha o rivalidad para WrestleMania 42.

► 1 – The Usos vs. The Vision

Esta fue una buena forma de meter a Theory y Paul en la contienda por el título, demostrando al mismo tiempo que no merecen estar en ella. Al menos, el resultado ha pactado un nuevo combate entre ambos equipos, a ver que sale de aquí hasta WrestleMania, suponemos.

LO MEJOR

► 3– Bayley y Lyra Valkyria vs. The Kabuki Warriors

Buena actuación de Bayley y Lyra, mientras que Kairi sigue decepcionando a Asuka, generándose una historia entre ambos equipos, con las primeras buscando el Campeonato Femenil de Parejas, y las segundas, podrían encarar una posible separación.

► 2- Je’Von Evans vs. Grayson Waller

Algunas de las cosas que hace Je’Von Evans son alucinantes y parece que el cielo es el límite para este luchador, ya que se destaca entre el grupo de luchadores acrobáticos. Él y Waller dieron un gran combate aquí, mejor de lo esperado.

► 1- Roman Reigns sigue al ataque

Otro buen segmento entre Roman Reigns y CM Punk, donde siguen con los juegos mentales calentando su rivalidad de cara a WrestleMania 42. En esta ocasión, Roman volvió a quedar en pie, pero poco a poco va perdiendo la cabeza. ¿Es lo que busca CM Punk?