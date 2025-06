3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 23 de junio 2025

WWE RAW 23 DE JUNIO 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Night of Champions 2025. En el evento estelar, tuvimos un combate entre Jey Uso y Cody Rhodes, con victoria de este último.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Night of Champions sin muchos campeones

Si bien estaba previsto que se lleven a cabo las dos finales del torneo King and Queen of the Ring, lo cual va a suceder una vez que ya conocimos a los finalistas, no es menos cierto que más allá de eso, el Night of Champions quedó solo en el nombre, puesto que solo dos combates de los seis pactados tendrán un título en juego, mientras que un tercero fue cancelado y terminó siendo reemplazado por otros dos, como veremos en la siguiente sección. Al menos hubieran puesto alguno de los títulos femeniles secundarios en ese hueco.

► 1 – Ajustes al apuro

El combate entre AJ Styles y Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental para Night of Champions se canceló, y en su lugar se programaron dos combates con escasa construcción: Rhea Ripley vs Raquel Rodríguez y Karrion Kross vs Sami Zayn. Dicho esto, si bien es bueno ver a Kross y Raquel en un evento premium, pero seguramente fueron adiciones de última hora debido a las lesiones, aunque veamos si las historias progresan a partir de este punto.

LO MEJOR

► 3– Becky Lynch vs. Bayley

Un combate con mucha intensidad. Si bien es público que la relación entre ambas no es de lo mejor, pero son excelentes profesionales y logran trabajar muy bien juntas. Además, como estaba previsto, tuvimos la intervención de Lyra Valkyria y nos encaminamos hacia una posible triple amenaza para Evolution.

► 2- Bron Breakker vs. Penta

Un combate que fue bueno e intenso, además de parejo, con ambos desplegando una potente ofensiva. La secuencia final fue muy buena con el intento de Penta que terminó quedando a merced de una gran lanza de Bron Breakker.

► 1- Cody Rhodes vs. Jey Uso

Una lucha que empezó lento, pero que terminaron contando muy bien la historia. Jey Uso no lo hizo mal pese a la derrota y se ganó el respeto de Cody Rhodes, quien sufrió más de la cuenta y ahora va por Randy Orton.