3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 23 de febrero 2026

WWE RAW 23 DE FEBRERO 2026.— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya vamos rumbo a Elimination Chamber 2026. En el evento estelar, tuvimos el homenaje a AJ Styles en el cual se despidió definitivamente de los fanáticos.

WWE RAW 23 DE FEBRERO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Brock Lesnar

Brock Lesnar llegó y terminamos retrocediendo unos seis o siete años aquí, con Paul Heyman siendo el hombre que vende sus combates. Dicho esto, aunque se anunció que estará en WrestleMania, aún no tiene rival y esperemos que no improvisen en esta ocasión. Al menos, «The Beast Incarnate» tendrá cinco apariciones antes del gran evento, lo que podrían ser suficientes para establecer alguna rivalidad decente.

► 1 – La maldición de The Vision

Seth Rollins, Bron Breakker y Bronson Reed fueron los miembros originales de The Vision y los dos primeros ya estaban fuera por lesión y en esta ocasión le tocó el turno a Reed, quien se lastimó el brazo durante su combate clasificatorio contra El Grande Americano y Jey Uso, y no pudo particpar del mismo durante los últimos minutos, temiéndose lo peor. Sin duda, The Vision pasó a ser de un grupo temible a un meme, con la mala suerte de que sus miembros han ido lesionándose de a poco.

LO MEJOR

► 3– Je’Von Evans vs. Kofi Kingston

Poner a Evans ahí contra un veterano como Kingston solo lo hará mejor, ya que Kingston tiene un estilo de lucha bastante similar y puede mostrarle exactamente dónde ir. Es cuestión de aprender sobre la marcha y Evans va a sacar algo provecho de esto. Un buen combate, con Evans cogiendo impulso camino a Elimination Chamber.

► 2- Iyo Sky vs. Raquel Rodriguez vs. Kairi Sane

Un combate bastante aceptable, que finalmente puso fin a las triples amenazas clasificatorias. Raquel Rodríguez se posicionó como una de las favoritas a salir victoriosa de la cámara gracias a su poderío, y mostrando que está teniendo un gran año. Una lástima por Iyo Sky que parecerá que estará anclada a la división de parejas en esta ruta a WrestleMania.

► 1- Homenaje a AJ Styles

Un homenaje que no fue el típico que termina en un combate, sino más bien uno muy emotivo, con un AJ Styles que honró a su palabra de no volver a luchar más para dedicarse a su familia, y quien finalmente explicó el motivo por el cual no se sacó los guantes en Royal Rumble, poniendo fin a toda serie de especulaciones. Recibió el aplauso de todo el público y el elenco de WWE, que también contó con la presencia de varios de sus amigos fuera de la compañía como Luke Gallows, Karl Anderson y Frankie Kazarian. La cereza en el pastel fue la presencia de The Undertaker, quien hizo el honor de darle la noticia de su llegada al Salón de la Fama WWE, como un agradecimiento por haber sido su último rival en WrestleMania 36, cerrando así el círculo.