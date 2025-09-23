3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 22 de septiembre 2025

WWE RAW 22 DE SEPTIEMBRE 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Crown Jewel. En el evento estelar, tuvimos un combate entre Asuka y Rhea Ripley, con victoria de esta última

WWE RAW 22 DE SEPTIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Crown Jewel no entusiasma por ahora

Habrán combates de campeón contra campeón en Crown Jewel, pero esa idea no entusiasma mucho, cuando los campeones pueden simplemente defender sus títulos. A la espera de saber lo que vaya a pasar con las mujeres este viernes en SmackDown, pero al menos Cody Rhodes y Seth Rollins dieron un primer paso en reactivar su vieja rivalidad.

► 1 – Becky Lynch

No se entendió mucho el segmento que Becky Lynch protagonizó tras bastidores con Seth Rollins, más el hecho de que estuvo hablando sobre Cody Rhodes y el reloj que le obsequió a su esposo. Dijo que algo iba a hacer, pero el segmento dio la impresión de haber quedado un tanto inconcluso.

LO MEJOR

► 3– The New Day y Grayson Waller vs. Penta y The War Raiders

Fue un buen combate aunque esta historia sigue sintiéndose fría. Siguen haciendo cosas, pero da la sensación de que lleva mucho tiempo sin que nada extraordinario suceda. Probablemente siga así durante unas semanas más, a ver que sucederá. Al menos Penta consigue otra victoria y mantiene su impulso.

► 2- Roxanne Perez vs. Bayley

Este fue un buen combate, ya que Bayley sigue un poco loca y con su doble personalidad, dejándonos la curiosidad de saber qué ocurrirá después con ella. No están guardándose nada y su historia con Lyra progresa; mientras tanto, Roxanne puede trabajar bien con cualquiera en el ring, y eso es muy bueno.

► 1- Asuka vs. Rhea Ripley

Este fue un combate intenso, de ida y vuelta, entre dos mujeres que saben trabajar muy bien juntas. La cuestión era cómo iban a permitir que una de ellas perdiera, y el malentendido entre las Kabuki Warriors abrió la puerta de la victoria a Rhea Ripley. Lo posterior también fue bueno y finalmente Asuka mostró su verdadera cara, yéndose contra Iyo Sky y logrando convencer a Kairi Sane para que la secunde en sus actos.