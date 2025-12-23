3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 22 de diciembre 2025

WWE RAW 22 DE DICIEMBRE 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya demajos Survivor Series atrás. En el evento estelar, tuvimos una lucha entre Austin Theory y Bronson Reed contra Rey Mysterio y CM Punk, con victoria de los primeros.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Je’Von Evans vs. Rayo Americano

Fue un combate decente y Je’Von Evans sigue impresionando cuando aparece en los programas principales, y parece que pronto se quedará ahí para siempre. Sin embargo, hemos visto mejores luchas del Joven OG.

► 1 – Promo de Nikki Bella

Una promo rápida y bastante insípida. Nada extraordinario aunque intentó vendernos la triple amenaza que tendrán con Stephanie Vaquer y Raquel Rodríguez.

LO MEJOR

► 3– Bayley vs. Roxanne Perez

La interferencia contraproducente para The Judgment Day funcionó bastante bien. Bayley y Lyra, con un perfil bajo, han logrado una buena química aquí como equipo.

► 2- Asuka vs. Rhea Ripley

Dos de las mejores del elenco femenil de la industria enfrentándose. ¿Qué más se puede pedir? Por mucho que Rhea sea dominante, era hora de que Asuka ganara esta rivalidad, por muy turbia que esté.

► 1- CM Punk y Rey Mysterio vs. Bronson Reed y Austin Theory

El problema de Austin Theory no ha sido su trabajo. De hecho, lució bien en un evento estelar. La pregunta es si logrará que la gente se interese, y existe curiosidad por ver cómo va.