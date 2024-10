3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 21 de octubre 2024

WWE RAW 21 DE OCTUBRE 2024 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo a Bad Blood 2024. En el evento estelar, tuvimos un combate entre Jey Uso y Bron Breakker por el Campeonato Intercontinental WWE, con victoria de este último.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

Samantha Irvin se despidió de WWE solo unas horas antes del programa, y esta situación puso a correr a la compañía, a tal punto que trajo de vuelta a Lilian García. Se va a extrañar su presencia en el borde del ring.

– AOP vs. The New Day