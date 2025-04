3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 21 de abril 2025

WWE RAW 21 DE ABRIL 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, el primero luego de WrestleMania 41. En el evento estelar, tuvimos un segmento entre Seth Rollins, CM Punk, Roman Reigns, Paul Heyman y Bron Breakker, quien se unió al Visionario.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – ¿Gunther vs. Pat McAfee?

Gunther apareció tras perder el Campeonato Mundial y le hizo saber a los comentaristas de la marca roja cuán molesto estaba; sin embargo, el ataque a McAfee podría no ser algo bueno por cualquiera de estas razones: sacarlo de la televisión por un rato, o preparar una rivalidad entre ambos, lo cual sería peor aún. Obviamente, necesitan hacer algo con el Ring General pronto.

► 2 – Becky Lynch «supuestamente» ruda

El cambio de Becky Lynch a ruda era algo que iba a darse en cuestión de tiempo (quizás no tan pronto como ahora después de lo sucedido en WrestleMania); sin embargo, esto pudo tener un mejor efecto en WrestleMania, y además, no debió «complacer» al público cuando este le pidió que «una vez más» rematara a Lyra, quien podría salir muy beneficiada de esto, siempre que construyan bien esta rivalidad, porque WWE no ha tenido mucha suerte en convertir a Becky Lynch en ruda.

► 1 – Largo segmento de Jey Uso

Un segmento que, con el video promocional el Yeet y lo demás duró como media hora. Esto bien podía reducirse a la tercera parte y estaba bien, porque igual se conseguía la emotividad gracias a las felicitaciones de Sami Zayn y su hermano Jimmy.

LO MEJOR

► 3– Construcción mejor que toda la ruta hacia WrestleMania

El RAW post WrestleMania siempre viene cargado de sorpresas, y vimos regresos como el de Rusev (recontratado) y JD McDonagh (lesionado), así como nuevos rumbos para el Campeonato WWE (Cena vs Orton) y el Campeonato Intercontinental (posible Dominik vs Balor). Por el lado de la división femenil inició la construcción del Campeonato Femenil Intercontinental. Esto sin contar los siguientes dos puntos.

► 2- Iyo Sky vs. Stephanie Vaquer

Las mujeres protagonizaron una lucha muy buena, con Stephanie Vaquer luciéndose en uno de los Raw más vistos en el año (generalmente es así). Además, Roxanne Pérez y Giulia, también de NXT, tuvieron presencia en el programa y el panorama de la división femenil de WWE luce cada vez mejor, con un buen presente y un futuro aún mejor.

► 1- Seth Rollins forma una nueva facción

Si ya no nos había sorprendido (un poco) la alineación de Seth Rollins y Paul Heyman, la adición de Bron Breakker a la escena es cine puro, a la vez que catapulta al ex Campeón NXT de gran manera. Bron es el músculo que necesita alguien como el Visionario para ejecutar sus planes, a la vez que les da a Roman Reigns y CM Punk algo que hacer en el corto plazo, forzándose a unirse para hacerle frente a un enemigo en común. Inicia una nueva facción y una nueva era rumbo a WrestleMania 42 y esta historia puede tomar muchas aristas.