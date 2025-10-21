3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 20 de octubre 2025

WWE RAW 20 DE OCTUBRE 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Survivor Series. En el evento estelar, tuvimos una campal para definir a uno de los retadores al vacante Campeonato Mundial de Peso Completo, con victoria de Jey Uso.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Más de lo mismo con Dominik Mysterio

Seguimos pensando que Mysterio será una gran estrella cuando cambie de rumbo,y mejora cada día en el ring,y es divertido ver sus combates últimamente; sin embargo, la lógica detrás de sus defensas siguen manteniendo el mismo patrón.

► 1 – Campeonato Mundial vacante

Otra vez llegó la mala suerte de Seth Rollins cuando se encuentra en la cima. Pasó hace diez años por una lesión en su rodilla y vuelve a pasar ahora, esta vez por una lesión en su hombro, con Adam Pearce anunciando que dejará vacante el Campeoanto Mundial de Peso Completo, con el Visionario permaneciendo fuera de acción por un largo tiempo que podría incluir hasta WrestleMania 42. Una verdadera pena.

LO MEJOR

► 3– The Judgment Day vs. AJ Styles y Dragon Lee

Judgment Day no hacía absolutamente nada con los títulos, así que dejaron que AJ Styles, quien está al final de su carrera, tenga un buen momento antes de colgar los botines, lo cual es genial. Eso sí, la acción en el ring fue muy buena y será interesante ver hasta dónde puede progresar la alianza entre AJ Styles y Dragon Lee.

► 2- Stephanie Vaquer vs. Roxanne Perez

Stephanie Vaquer sigue luciendo impecable, y contar con alguien tan bueno como Roxanne Pérez siempre ayuda. Así se arma un combate sólido, donde la campeona consigue otra victoria. No estamos seguros de quién será su próximo rival, mientras tanto, seguirá dando buenos combates y sumando victorias.

► 1- Batalla campal

Esta fue una batalla campal divertida y el resultado abre muchas puertas. Punk y Jey llevan meses teniendo problemas, así que esto podría funcionar bien. Claro que siempre existe la posibilidad de que Bron Breakker y Bronson Reed arruinen la lucha, pero por ahora, las piezas están ahí (sumado a una posible división con su hermano Jimmy, a quien eliminó), y será interesante ver qué sucede a partir de ahora, así que este es un buen camino a seguir.