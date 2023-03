3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 20 de marzo 2023

WWE RAW 20 DE MARZO 2023 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y estamos ya rumbo a WrestleMania 39. En el segmento estelar, Roman Reigns y Cody Rhodes tuvieron un cara a cara en donde se dijeron de todo con miras a su combate de WrestleMania.

WWE RAW 20 DE MARZO 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – Rivalidad de Bianca Belair y Asuka

Esto fue tan cliché como en las últimas semanas y, desafortunadamente, lo mejor (el ataque de Asuka) ha ocurrido demasiado tarde para una rivalidad que ha sido bastante incípida. Lo más destacado, la fuerza de Bianca Belair que sorprende cada vez más.

► 2- Johnny Gargano vs. Dominik Mysterio

Aunque la victoria de Dominik tenga sentido y el joven luchador ha ido mejorando en cada presentación, lo cierto es que se vio como una oportunidad perdida de promocionar, no solo el combate de WrestleMania entre padre e hijo, sino también la rivalidad entre Gargano y Grayson Waller, quienes se enfrentarán en NXT Stand and Deliver. Este tipo de rivalidades puede dar una breve introducción de los luchadores más destacados de NXT al público de Raw o SmackDown, y hacer que su eventual ascenso no luzca como un shock.

► 1- Omos aún está verde

Se entiende que quieran vender a Omos previo a su rivalidad con Brock Lesnar, pero ciertamente en el ring luce muy verde todavía y, de paso, ha ido sacrificando a luchadores que podían tener otro papel.

LO MEJOR

► 3– Austin Theory vs. Montez Ford

Curiosamente, el que parecía una estrella aquí era Montez Ford, quien puede ser un campeón mundial en el futuro. De todos modos, esto tenía un objetivo; y eso fue para darle a Theory algo de impulso previo a su combate contra Cena, y aunque Ford lució excepcional, el Campeón de los Estados Unidos también lució bien y ambos dieron un combate sólido.

► 2- Ricochet vs. Chad Gable

Sabíamos que este combate iba a ser bueno y realmente terminó siendo uno muy bueno, el mejor de la noche. Ambos luchadores dieron muestras de su gran calidad en el ring, en una acción que no necesitó que Otis ni Braun Strowman intervineran.

► 1- Cody Rhodes y Roman Reigns

Una rivalidad de WrestleMania debe tener una construcción acorde al evento, y eso es lo que nos han dado Cody Rhodes y Roman Reigns. Recurriendo a historias del pasado, prácticamente ambos se desahogaron con miras a tratar de minimizar a su rival y lograron un segmento digno de una producción cinematográfica.