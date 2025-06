3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 2 de junio 2025

WWE RAW 2 DE JUNIO 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Money in the Bank 2025. En el evento estelar, tuvimos un combate entre El Grande Americano, CM Punk y AJ Styles, con victoria del primero.

WWE RAW 2 DE JUNIO 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – WWE hará oídos sordos

Pese al apoyo masivo del público hacia R-Truth, no va a pasar nada. En cuanto a Carlito, a pesar de que aún no vence oficialmente su contrato, no apareció en el programa y ya se sintió extrañado en el clubhouse de The Judgment Day. Al menos hubiera sido bueno que tuvieran una despedida acorde a sus contribuciones.

► 1 – Lyra Valkyria y Becky Lynch

Un segmento bastante flojo y con una promo desmejorada por parte de Lyra Valkyria respecto a lo que ha sido en las semanas previas. Si ya calentaron lo suficiente con las palabras, ¿Por qué no fueron a los golpes directamente? o de pronto, una firma de contrato. Esta rivalidad ha sido de, habla la una, habla la otra, y a ver cómo reacciona el público, y si bien sirve, pero hasta cierto punto nada más.

LO MEJOR

► 3– El Grande Americano vs. AJ Styles vs. CM Punk

Un buen combate en el que el público estuvo bastante involucrado, aunque mayormente por el apoyo a CM Punk. El Grande Americano se robó la victoria una vez más, y mantiene su invicto, mientras se continúa cocinando la rivalidad entre la faccíon de Seth Rollins con CM Punk, Sami Zayn y Jey Uso.

► 2- Apoyo a R-Truth y Carlito

R-Truth y Carlito salieron de la WWE y el público les hizo sentir su cariño durante el programa, especialmente al primero con los cánticos de «Queremos a Truth». Por otra parte, también las Superestrellas dieron muestras de su aprecio por ambos, con Rhea Ripley luciendo una camiseta de R-Truth y Dominik Mysterio una de Carlito; además, Liv Morgan también había impreso el nombre del boricua en sus botas.

► 1- Stephanie Vaquer va a Money in the Bank

Aunque ya había luchado en RAW, Stephanie Vaquer hizo su debut oficial y lo hizo de gran manera. Lució muy bien en el ring y se apuntó una gran victoria que la coloca en Money in the Bank, en una lucha de escaleras que luce bastante renovada con tres de las seis participantes provenientes de NXT.