3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 2 de diciembre 2024

WWE RAW 2 DE DICIEMBRE 2024 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo a Survivor Series 2024. En el evento estelar, tuvimos un combate entre Seth Rollins y Sami Zayn, con victoria de este último.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Segmento de The New Day no fue el estelar

Es inaudito que un hito tan importante como los diez años de The New Day no tuvieran más tiempo dedicado a ellos, ni tampco formó parte del estelar, luego de que vimos algo igual o más impactante que el regreso de Drew McIntyre al final del programa.

► 1 – R-Truth vs. Pete Dunne

Una lucha bastante corta en donde solo se trató de la distracción de Pete Dunne porque el público le decía Butch.

LO MEJOR

► 3- Seth Rollins vs. Sami Zayn

Un buen combate, sin ser algo extraordinario. Hubo mucha intensidad, y también se centró mucho en la posible culpabilidad de Seth Rollins por el ataque a Jey Uso, además que su desarrollo marcó la continuidad del gran segmento de apertura que ambos protagonizaron.

► 2- The New Day

Aunque no fue el estelar, pero terminó siendo un buen segmento conmemorativo por los diez años de The New Day, con Xavier Woods y Kofi Kingston decidiendo permanecer juntos, pero sin Big E a su lado. Evidentemente dieron un punto válido en torno a la ausencia del ex Campeón, y habrá que ver qué desarrollo futuro se dará para los veteranos, una vez que parece que volverán a ser rudos.

► 1– Seth Rollins y CM Punk

Un buen segmento que fue bastante intenso, con CM Punk ya apuntando hacia WrestleMania y Seth Rollins llegando para saldar sus cuentas pendientes. Sami Zayn también tuvo un buen discurso y trajeron varios temas sobre la mesa.