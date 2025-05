3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 19 de mayo 2025

WWE RAW 19 DE MAYO 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Money in the Bank 2025. En el evento estelar, tuvimos un combate entre Jey Uso vs. Bron Breakker, que culminó en descalificación.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Mismo estelar de las semanas anteriores

Al igual que pasaba con The Judgment Day el año pasado, Seth Rollins, Bron Breakker, Sami Zayn, CM Punk y Jey Uso han copado los planos estelares dejando poco hueco al resto en esa parte del cartel (aunque las mujeres han tenido su protagonismo). El punto es que son variantes de encuentros protagonizados por las mismas Superestrellas.

► 1 – Lesión de Zoey Stark

Durante su combate clasificatorio para Money in the Bank, vimos cómo en una maniobra de rutina, Zoey Stark se lastimó la rodilla y tuvo que ser atendida de inmediato por el personal médico. En vivo no se vio bien y es una pena por la luchadora, esperando que no sea nada grave.

LO MEJOR

► 3– Enfoque hacia el futuro

Ha habido mejores programas, sin duda, pero este fue bastante enfocado en torno a varios frentes futuros: Saturday Night’s Main Event, Money in the Bank, y el programa posterior a este evento premium, donde Gunther retará al ganador entre Logan Paul y Jey Uso por el Campeonato Mundial de Peso Completo. Algunas rivalidades fueron avanzando de a poco pensando en dichos eventos.

► 2- Finn Balor y JD McDonagh vs. AJ Styles y Penta

A pesar de no haber luchado juntos, AJ Styles y Penta se combinaron bastante bien frente a un equipo consolidado como The Judgment Day. Si bien las interferencias fueron un factor decisivo para el resultado, pero en el ring los cuatro mostraron grandes cosas aquí.

► 1- Buen estreno de Roxanne Pérez

Roxanne Pérez se estrenó como miembro del elenco principal a tiempo completo y lo hizo de buena manera, no solo por la victoria que se apuntó, sino porque lució bastante aplomada frente a dos grandes veteranas como Natalya y Becky Lynch. Si bien hubo algunos errores de ejecución al inicio, pero el combate mejoró en el último tramo.