3X3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 19 de diciembre 2022

WWE RAW 19 DE DICIEMBRE 2022 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, e iniciamos el camino hacia Royal Rumble 2023. En lo más destacado de la noche ,Seth Rollins y Kevin Owens derrotaron a The Usos en el estelar.

WWE RAW 19 DE DICIEMBRE 2022

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – Rhea Ripley vs. Akira Tozawa

Una lucha intergénero que mostró lo que esperábamos que iba a mostrar. Es bueno ver a Akira Tozawa luchar en televisión, pero en esta lucha no iba a tener ningún futuro, y si no deciden atacar a Rhea Ripley o cualquier mujer en serio durante un combate intergénero, no tiene mucho sentido que los sigamos viendo.

► 2- The OC vs. Alpha Academy

Una lucha que no fue mala, pero que se vio afectado enormemente por el corte comercial y que culminó de una manera abrupta (sin que pasara algo malo, por si acaso).

► 1- Regreso de Bronson Reed

Es bueno ver cómo Triple H recuperó a uno de sus consentidos en NXT en Bronson Reed, quien fuera despedido por Vince McMahon; sin embargo, el contexto no parecía de lo mejor. Aunque tenga todo el sentido del mundo que venga como guardaespaldas de The Miz, el público dio la impresión de que se preguntaba ‘¿Quién es este tipo?’.

LO MEJOR

► 3- AJ Styles vs. Sami Zayn

Un buen combate, tal como se esperaba en el papel. AJ Styles demostró por qué sigue siendo de los mejores en el ring, mientras que Sami Zayn muestra una vez más el por qué es querido por el público, a pesar del papel que desempea.

► 2- Kevin Owens y Seth Rollins vs. The Usos

Un buen combate estelar que tuvo una buena preparación previa, y que le dio a Kevin Owens el impulso que necesitaba previo a su lucha junto a John Cena contra Roman Reigns y Sami Zayn el 30 de diciembre próximo, mostrándose como una amenaza a ser tomada en cuenta por el Campeón Universal Indisputable WWE.

► 1- Bayley vs. Becky Lynch

Un buen combate entre dos de las mejores luchadoras de los últimos años y con Bayley obteniendo una victoria necesitada aquí.