3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 18 de agosto 2025

WWE RAW 18 DE AGOSTO 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Clash in Paris. En el evento estelar, tuvimos un combate de reglas extremas entre Bron Breakker y Jey Uso, que culminó en descalificación.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Becky Lynch vs. Natalya

Hay que valorar el hecho de que Becky Lynch está teniendo varias defensas titulares, pero ninguna de calidad salvo contra Lyra Valkyria. Aún así, esta no fue la mejor versión de Natalya y eso no ayudó tampoco.

► 1 – ¿Se luchará por el Campeonato Mundial Femenil en Paris?

Naomi renunció a su título por embarazo y Stephanie Vaquer sigue siendo la retadora número uno y supuestamente va a competir en Paris por el título, pero a solo un programa de dicho evento premium, no se sabe siquiera si habrá combate o no. Cero construcción y una oportunidad desaprovechada para que, al menos, tras el anuncio de Naomi se supiera qué mismo van a hacer con el mismo.

LO MEJOR

► 3– The Judgment Day vs. Dragon Lee y Mr. Iguana

Un decente debut para Mr. Iguana en la marca roja, y el público lo quiere. Dragon Lee también tuvo tiempo para mostrarse y el combate fue bastante entretenido, aunque no vimos a Demonito. ¿Se quedó en México?

► 2- El anuncio de Naomi

Cuando alguien renuncia a un título no siempre es bueno; sin embargo, en esta ocasión, la razón fue una muy poderosa, ya que Naomi confirmó lo que se venía rumorando durante la última semana, en torno al anuncio de su embarazo. Felicidades a ella y a Jimmy Uso por su paternidad, y mérito a WWE por permitirle compartir directamente la noticia con el Universo WWE, tratándose de mantener en el personaje hasta el final. El único punto negativo fue anunciado en la sección «Lo peor».

► 1- Bron Breakker vs. Jey Uso

Un evento estelar bastante caótico debido a la estipulación, que también sirvió para la construcción de la rivalidad que desembocará en un Fatal 4 Way para Clash in Paris.