3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 17 de noviembre 2025

WWE RAW 17 DE NOVIEMBRE 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Survivor Series, y que fue la última aparición de John Cena en un programa semanal. En el evento estelar, tuvimos un careo entre los dos equipos que participarán en el WarGames varonil, con Brock Lesnar y Roman Reigns revelándose como los últimos integrantes de cada elenco.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 1 – Becky Lynch vs. Maxxine Dupri

Al principio, parecía que todo esto se acabaría pronto porque Dupri era una completa inexperta, totalmente desorientada. Sin embargo, aunque lo ha hecho bastante bien en esta rivalidad, la verdad, resulta un tanto extraño el hecho de que recibiera el título, considerando que no creemos que Dupri vaya a ser la próxima gran estrella; sin embargo, es un reconocimiento a su trabajo y sacrificio.

LO MEJOR

► 3– Dolph Ziggler vs. Solo Sikoa

Es probable que Ziggler solo regrese para una aparición especial, lo cual está bien, ya que los fans enloquecieron con todo lo que hizo. Además, tuvieron un combate bastante bueno, con Sikoa beneficiándose de estar en el ring con otro veterano. Sikoa también necesitaba otra victoria para consolidarse como el líder de MFT.

► 2- The Judgment Day vs. John Cena, Sheamus y Rey Mysterio



Si bien la acción fue buena, ese no fue el objetivo principal del combate. Se trataba de que Cena tuviera la oportunidad de lucirse frente al público una vez más. Realmente este combate marca el fin de una era, y aunque ahora mismo no sea relevante, fue un combate entretenido que los fans disfrutaron de principio a fin.

► 1- Gunther vs. Je’Von Evans

Lo mejor de Je’Von Evans es que sabe luchar como alguien más pequeño, lo que significa que va más allá de su impresionante físico. Como no es muy grande, es fácil empatizar con él y se adapta perfectamente a ese estilo, que era preciso en este combate. Además, la actuación de Gunther fue genial como siempre, con Evans luciendo como una promesa muy seria.