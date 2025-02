3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 17 de febrero 2025

WWE RAW 17 DE FEBRERO 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo a Elimination Chamber 2025. En el evento estelar, tuvimos un combate clasificatorio para el próximo evento premium entre Seth Rollins y Finn Bálor, con victoria del primero.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 1 – Campeonato Intercontinental Femenil

No es culpa de Lyra Valkyria el hecho de que no estén programándola como debería serlo, siendo la primera Campeona Intercontinental, pero probablemente no era la mejor de las ideas emparejarla con Dakota Kai, aún si esta última gane el título (que merecido está), ya que Lyra lo perdería sin tener una defensa exitosa, y si lo gana, podría generar un rechazo del público quien consideraba que Dakota y no ella debía ganarlo en el torneo. Dicho esto, mejor hubiera sido ver a Ivy Nile primero, como una retadora de transición, y ahí sí, probablemente hacer que la miembro de Damage CTRL se consagre en WrestleMania.

LO MEJOR

► 3– Roxanne Pérez va a Elimination Chamber

Tras fallar en su intento por reconquistar el Campeonato Femenil NXT, Roxanne Pérez hizo una parada en el elenco principal, y tras una buena actuación frente a Raquel Rodríguez, quien por momentos lució superior, selló su pase para Elimination Chamber aprovechando una distracción de su rival y parece que ya va siendo hora de que se convierta en Superestrella del elenco principal, lo cual fortalecerá la división femenil.

► 2- Pete Dunne vs Penta

Un buen combate que tuvo mucho llaveo, y en el que ambos atacaron con gran intensidad. La presencia de Ludwig Kaiser en las cercanías del ring terminó derivando en una futura triple amenaza.

► 1- Seth Rollins vs. Finn Bálor

Un muy buen combate que inició a un ritmo frenético desde el comienzo, con Bálor tomando la iniciativa y Rollins encontrando su oportunidad para lastimar la pierna de su rival, y sorprendiendo con algunos movimientos que no eran tan frecuentes en él. El drama estuvo a la orden del día y el público también quedó impresionado por la calidad que ambos mostraron en el ring.