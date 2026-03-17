3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 16 de marzo 2026

WWE RAW 16 DE MARZO 2026.— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya vamos rumbo a WrestleMania 42. En el evento estelar, tuvimos un segmento entre CM Punk y Roman Reigns.

WWE RAW 16 DE MARZO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Seth Rollins y LA Knight, sin rivales

Tanto Seth Rollins como LA Knight estaban proyectados a enfrentarse a Brock Lesnar en WrestleMania 42; sin embargo, parece que Oba Femi es el elegido y ahora los dos primeros quedan damnificados, en gran parte, por las bajas en The Vision. Rollins, al menos, no cuenta con el alta médica aunque ya ha sido insertado en la programación. ¿Tendrán hueco para WrestleMania?

► 1 – Nattie vs. Maxxine Dupri

Dos de dos para Nattie, quien literalmente acabó con Maxxine en un combate que no fue largo. Esperemos que ahora ya tomen rumbos separados.

LO MEJOR

► 3– AJ Lee vs. Bayley

Este es el tipo de victoria que le hace mucho bien a AJ Lee. No es probable que esté por aquí, campeona o no, por mucho tiempo, pero aún puede vencer a algunos de esta generación en un mano a mano, dándonos su mejor combate desde que volvió a la WWE. Bayley está absolutamente preparada y puede perder algo como esto sin que le afecte.

► 2- Penta vs. Dragon Lee

Gran combate, con mucha acción y de ritmo rápido. Funcionó muy bien, con ese tope de Lee luciendo excepcional. Se trataba de que Penta subiera al ring y obtuviera una buena victoria, y Lee también hizo lo suyo para hacer de esto un desafío entretenido, con homenaje a AJ Styles incluido.

► 1- Roman Reigns tuvo el desquite

Otro gran segmento entre Roman Reigns y CM Punk, donde ambos continuaron con los juegos mentales calentando su rivalidad de cara a WrestleMania 42. En esta ocasión, Roman ganó la mano, aunque recibió el golpe, ya que logró que su rival perdiera la cabeza.