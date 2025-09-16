3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 15 de septiembre 2025

WWE RAW 15 DE SEPTIEMBRE 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Clash in Paris. En el evento estelar, tuvimos un combate entre LA Knight y Jimmy Uso vs. Bronson Reed y Bron Breakker con victoria de estos últimos.

WWE RAW 15 DE SEPTIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – ¿Qué hacer con The New Day?

Los miembros de The New Day siguen dando vueltas en círculos, específicamente en su rivalidad contra Penta. Parece que, tras perder el Campeonato Mundial de Parejas no se sabe qué quiere hacer WWE con ellos, más allá de que sean bastante competentes en el ring, e indistinto de que Xavier Woods está convaleciente.

► 1 – Poca construcción para el Campeonato Mundial Femenil

Stephanie Vaquer e Iyo Sky se enfrentarán este fin de semana por el Campeonato Mundial Femenil, pero lo que tuvimos de ellas fue un segmento tras bastidores de menos de un minutos, y un careo luego del combate entre La Primera y Kairi Sane. Dicho esto, más importante ha sido el rol de Asuka en ambos segmentos que la lucha titular como tal, quedando esto en segundo plano.

LO MEJOR

► 3– Seth Rollins y Becky Lynch vs. CM Punk y AJ Lee

Un buen segmento protagonizado por ambas parejas, que ha preparado el terreno de cara a Wrestlepalooza. Se dijeron lo que tenían que decirse y las bofetadas que dieron tanto AJ Lee como Becky Lynch fueron un buen toque.

► 2- Stephanie Vaquer vs. Kairi Sane

Stephanie Vaquer se dirige a un combate por el título el sábado, así que fue bueno verla conseguir una victoria que la impulse. Al mismo tiempo, Sane merece reconocimiento por lo que ha estado haciendo, ya que su actuación ha sido excepcional últimamente, mostrándonos una vez más de lo que es capaz en el ring.

► 1- Penta vs. Kofi Kingston

Penta necesitaba una victoria como esta, ya que no tiene mucho impulso, y tras un buen combate, es bueno verlo conseguir una victoria con un buen final, que conectó de forma única. No estamos seguro de qué está haciendo New Day ahora mismo, pero un triunfo es un triunfo.