3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 15 de enero 2024

WWE RAW 15 DE ENERO 2024 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y estamos ya rumbo a Royal Rumble 2024. En el evento estelar, Seth Rollins derrotó a Jinder Mahal y retuvo el Campeonato

WWE RAW 15 DE ENERO 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – Shayna Baszler y Zoey Stark vs. Tegan Nox y Natalya

Si bien las mujeres han tenido sus oportunidades en el programa, pero no se les ha dado tiempo en los combates, e inclusive han formado parte de combates predecibles, como en este caso. Se agradece la oportunidad que reciben, pero evidentemente las actuaciones que vemos en el ring son mejorables.

► 2 – Seth Rollins vs. Jinder Mahal

Se intentó vender este combate como un posible nuevo reinado de Jinder Mahal y la promoción estuvo bien; sin embargo, no tuvieron mucho tiempo y Jinder Mahal mostró que no precisamente es el luchador más destacado en el ring, por lo que no esperábamos ver otro resultado aquí.

► 1 – Candice LeRae e Indi Hartwell vs. Chelsea Green y Piper Niven

Una lucha corta y bastante floja, con algunos problemas de ejecución. Se notó la descoordinación en los tramos finales.

LO MEJOR

► 3– R-Truth

La historia entre R-Truth y The Judgment Day sigue dando de qué hablar, y WWE ha capitalizado cada cosa que se le ha ocurrido con la venta de mercancía, que dicho sea de paso, incluso le generó réditos a los demás miembros del grupo, tal como lo hizo notar el veterano durante el programa. Sin duda, uno de los actos más entretenidos en la actualidad.

► 2– Ludwig Kaiser vs. Xavier Woods

Una lucha que fue muy intensa acorde a la historia que han estado protagonizando ambos grupos, quienes tienen a Giovanni Vinci y Kofi Kingston fuera de acción. En un dato no menor, es bueno ver a Xavier Woods de vuelta y trabajando de gran manera en este combate.

► 1- DIY vs. The Judgment Day

Una lucha que fue afectada por los comerciales, pero que tuvo su variantes. Sin ser algo extraordinario, pero ambos equipos trabajaron muy bien aquí, con Ciampa y Gargano manteniéndose en la senda ganadora, a la espera de rememorar los buenos días que tuvieron en NXT.