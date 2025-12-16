3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 15 de diciembre 2025

3x3 WWE Raw 15 de diciembre 2025 | Rey Mysterio vs. Logan Paul

WWE RAW 15 DE DICIEMBRE 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya demajos Survivor Series atrás. En el evento estelar, tuvimos una lucha entre Logan Paul y Rey Mysterio, con victoria del primero.

WWE RAW 15 DE DICIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Panorama del Campeonato Mundial Femenil

Stephanie Vaquer luce como una verdadera campeona sorteando muy bien sus defensas; sin embargo, parece que las luchadoras que actualmente rodean el panorama están en una segunda línea, como Nikki Bella (a quien ya derrotó limpiamente) y Raquel Rodríguez (que lució bien en su combate, pero tenía cero posibilidades de ganar acá).

► 1– Se revela Austin Theory

Aunque el rumor de que Austin Theory era el hombre de negro que estaba ayudando a The Vision durante las últimas semanas, la  forma en cómo se reveló fue un tanto anticlimática, y tal vez apresurada, aunque habrá que ver cómo WWE desarrollará la historia a partir de aquí.

LO MEJOR

► 3– Maxxine Dupri vs. Ivy Nile

El combate estuvo bastante bueno. El reinado de Maxxine continúa mientras se nota su mejoría en el ring, aunque sorprendió un poco no ver a Nattie por ahí, pero suponemos que esa historia sigue vigente.

► 2- Gunther causa impacto inmediato

Esta fue la respuesta perfecta de Gunther tras ser abucheado luego de ser el hombre que hiciera rendir a John Cena por primera vez en más de dos décadas. Ha aceptado las críticas de la afición y las está usando como motivación, declarando con total naturalidad lo que hizo y absorbió su odio. La WWE realmente necesita darle seguimiento a esto con algo grande para el Ring General para que su impulso no se detenga, especialmente después de retirar a Goldberg y Cena el mismo año. Dicho esto, parece que AJ Styles será el siguiente.

► 1- The Usos vs. The New Day

Es bueno ver a estos equipos enfrentarse de nuevo después de un descanso. Disfrutamos de sus combates en su día, y en esta ocasión tampoco decepcionaron, mientras refrescan su rivalidad.

LA LUCHA SIGUE...
Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

