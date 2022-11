3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 14 de noviembre 2022

WWE RAW 14 DE NOVIEMBRE 2022 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya estamos camino a Survivor Series. En el estelar, Seth Rollins derrotó a Finn Bálor por el Campeonato de los Estados Unidos, pero fue atacado por Austin Theory luego del combate.

WWE RAW 14 DE NOVIEMBRE 2022

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – Miz TV

La aparición de The Miz para hacer su confesión se sintió un tanto largo, aunque el público al comienzo se vio involucrado cuando se burló de este. Aunque quisieron jugar un poco con la historia entre Gargano, Lumis y The Miz, igual la situación fue un tanto confusa y Miz TV no lució como en otras ocasiones.

► 2- Faltó construcción para WarGames

Survivor Series WarGames debía ser el punto focal, pero la construcción del combate femenil, que será protagonizada por Superestrellas de RAW, solo se redujo a segmentos tras bastidores, aunque haya servido para casi completar los equipos. De hecho, la rivalidad entre The OC con The Judgment Day parece que toma mejor forma de cara al evento premium, y solo habrá un mano a mano.

► 1- Mia Yim vs. Tamina

Aunque la idea era mostrar a Mia Yim como alguien capaz de dominar a Rhea Ripley, pero no se vio mucho de ella en su combate contra Tamina. Ganó sin atenuantes, es verdad, pero no mostró algo que pudiera causar preocupación en la miembro de The Judgment Day.

LO MEJOR

► 3- Matt Riddle vs. Chad Gable

No solo Matt Riddle y Chad Gable son entretenidos en segmentos tras bastidores, sino que también luchan muy bien en un ring, y dieron un buen combate, sin que sea la mejor de sus presentaciones. Tuvieron minutos y sirvió su propósito mientras se progresa en la rivalidad entre ambos equipos.

► 2- Austin Theory vs. Dolph Ziggler

Tras el canje fallido, Austin Theory mostró un nuevo lado de su personaje. Dejó la cámara de las «selfies» y ya sin maletín, se concentró no solo en luchar, sino en mostrar un lado mucho más agresivo, y qué mejor que en un combate contra alguien como Dolph Ziggler, que lo tuvo al extremo. Antes del ataque de ira del ex Campeón de los Estados Unidos, la acción en el ring fue bastante buena.

► 1- Seth Rollins vs. Finn Bálor

Una lucha que resultó cumpliendo lo que decía en el papel. Buena y con muchas variantes. Las interferencias y los cortes comerciales mermaron un poco la calidad, pero les permitieron desenvolverse en el ring y el público pareció disfrutar de la acción. Seth Rollins está haciendo que el Campeonato de los Estados Unidos signifique algo.