3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 13 de octubre 2025

WWE RAW 13 DE OCTUBRE 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Survivor Series. En el evento estelar, tuvimos un combate entre CM Punk vs. Jey Uso vs. LA Knight, con victoria del primero.
A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:
LO PEOR
► 2– Más de lo mismo con Dominik Mysterio
Dominik Mysterio volvió a ganar con trampa, y aunque eso no es esencialmente malo para alguien que es rudo, pero puede ser un poco cansino si se repite el mismo patrón: Defensa titular contra X luchador, interferencia y victoria con trampa. Al menos, el uso del martillo fue innovador.
► 1– Jimmy Uso vs. Bronson Reed
Esto era más o menos lo que se esperaba, ya que los problemas de Jimmy lo dejaron diezmado durante el combate (lesión en las costillas). Reed está enrachado, pero la lucha fue corta y por diseño.
LO MEJOR
► 3– Rhea Ripley vs. Kairi Sane
Es un placer ver a Ripley conseguir otra victoria, y tiene mucho sentido que sea en su Australia natal. Esta historia lleva ya bastante tiempo y Ripley empieza a mostrarse más dominante, a la vez que se avanza en la historia interna entre Asuka y Kairi Sane. El combate cumplió su propósito.
► 2- CM Punk vs. LA Knight vs. Jey Uso
Que CM Punk gane es una buena noticia, ya que enfrentarse a Rollins uno a uno debería ser un gran combate cuando este ocurra. Al mismo tiempo, es bueno ver que Knight no carga con la derrota, para variar, y es que Jey Uso ya tiene otros asuntos con su familia, por lo que probablemente con esta derrota termine yendo en esa dirección.
► 1- The Vision se disuelve
Cuando parecía que el segmento final iba a quedar con Seth Rollins de pie frente a su siguente retador, CM Punk, llegó la traición de Bron Breakker y Bronson Reed que, aunque parece un tanto apresurada, fue bastante impredecible y le da un vuelco interesante a la historia, aunque podría estar condicionada por la lesión del Visionario.