3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 13 de octubre 2025

WWE RAW 13 DE OCTUBRE 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Survivor Series. En el evento estelar, tuvimos un combate entre CM Punk vs. Jey Uso vs. LA Knight, con victoria del primero.

WWE RAW 13 DE OCTUBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Más de lo mismo con Dominik Mysterio

Dominik Mysterio volvió a ganar con trampa, y aunque eso no es esencialmente malo para alguien que es rudo, pero puede ser un poco cansino si se repite el mismo patrón: Defensa titular contra X luchador, interferencia y victoria con trampa. Al menos, el uso del martillo fue innovador.

► 1 – Jimmy Uso vs. Bronson Reed

Esto era más o menos lo que se esperaba, ya que los problemas de Jimmy lo dejaron diezmado durante el combate (lesión en las costillas). Reed está enrachado, pero la lucha fue corta y por diseño.

LO MEJOR

► 3– Rhea Ripley vs. Kairi Sane

Es un placer ver a Ripley conseguir otra victoria, y tiene mucho sentido que sea en su Australia natal. Esta historia lleva ya bastante tiempo y Ripley empieza a mostrarse más dominante, a la vez que se avanza en la historia interna entre Asuka y Kairi Sane. El combate cumplió su propósito.

► 2- CM Punk vs. LA Knight vs. Jey Uso

Que CM Punk gane es una buena noticia, ya que enfrentarse a Rollins uno a uno debería ser un gran combate cuando este ocurra. Al mismo tiempo, es bueno ver que Knight no carga con la derrota, para variar, y es que Jey Uso ya tiene otros asuntos con su familia, por lo que probablemente con esta derrota termine yendo en esa dirección.

► 1- The Vision se disuelve

Cuando parecía que el segmento final iba a quedar con Seth Rollins de pie frente a su siguente retador, CM Punk, llegó la traición de Bron Breakker y Bronson Reed que, aunque parece un tanto apresurada, fue bastante impredecible y le da un vuelco interesante a la historia, aunque podría estar condicionada por la lesión del Visionario.