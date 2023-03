3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 13 de marzo 2023

WWE RAW 13 DE MARZO 2023 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y estamos ya rumbo a WrestleMania 39. En el estelar, Solo Sikoa y Kevin Owens tuvieron una Street Fight, con victoria del primero.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – Rivalidad de Bianca Belair y Asuka

La rivalidad por el título femenil máximo de la marca está siendo llevada por Carmella y Chelsea Green. Si bien la rivalidad entre Bianca Belair y Asuka está más basada en el respeto y en los juegos mentales que la japonesa está implementando, pero ciertamente no han tenido el protagonismo que un título como este lo exige.

► 2- Seth Rollins vs. Baron Corbin

Seth Rollins es querido por el público, pero su lucha contra Corbin, salvo el pisotón final, fue para el olvido. Realmente nadie invierte en Corbin, que continúa de tumbo en tumbo.

► 1- Bronson Reed vs. Elias

Una lucha que fue de un solo lado y donde el público reaccionaba poco y nada. En esta ocasión, no hubo interacción entre Rick Boogs y Elias, así que no hubo nada para rescatar aquí.

LO MEJOR

► 3– Edge y Cody Rhodes se destapan con sus promo

Edge en la apertura, y durante la segunda hora Cody Rhodes, se destaparon con sendas promo de cara a sus combates de WrestleMania 39, afrontando temas del pasado, sin desmerecer lo que sus rivales han hecho en la WWE. Dos promos llenas de pasión que cumplieron su propósito aquí.

► 2- Solo Sikoa vs. Kevin Owens

Un buen combate cuya estipulación debió ser mejor aprovechada. Igual, tuvo sus momentos como cuando Solo Sikoa arrojó a KO contra las sillas, o cuando este le escondió la mesa, a la vez que permitió avanzar en la historia particular que el ex Campeón Universal tiene contra The Bloodline.

► 1- Cody Rhodes vs. LA Knight

Un buen combate que contó con una buena porción de ofensiva de LA Knight. El resultado no estuvo en duda, pero ambos se lucieron y fue bueno que no se tratara de una paliza de Cody Rhodes, quien dicho sea de paso, no necesita aplastar a sus rivales para lucir fuerte contra Roman Reigns.