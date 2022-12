3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 12 de diciembre 2022

WWE RAW 12 DE DICIEMBRE 2022 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, e iniciamos el camino hacia Royal Rumble 2023. En lo más destacado de la noche,Seth Rollins derrotó a Bobby Lashley en el estelar, y a continuación, terminó siendo despedido por Adam Pearce.

WWE RAW 12 DE DICIEMBRE 2022

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Asuka suma nueva derrota

A menos que exista un propósito para esta situación, la posición de Asuka no es nada envidiable y la serie de crípticos mensajes en los últimos días daban a entender que veríamos un cambio de personaje, o al menos de actitud. En su encuentro contra Rhea Ripley, lució un cambio en su apariencia, sin su pintura facial y sin el baile, pero eso no revirtió su tendencia de no ganar una lucha individual en un buen rato.

► 1- Alexa Bliss vs. Bayley

Un poco raro en la mitad del combate, y con la mayor parte del trabajo en el borde del ring que se sintió fuera de foco. Incluso la interacción con Bianca aparentemente no justificó la interferencia suficiente para ver perder a Bayley. En el lado positivo, la profundidad de la división estaba a la vista, y fue bueno ver que la nueva versión de Alexa Bliss está cerca.

LO MEJOR

► 3- Kevin Owens y Johnny Gargano

No lucharon, pero los segmentos que protagonizaron Kevin Owens y Johnny Gargano fueron bastante hilarantes, con KO recordando las penurias que pasó gracias a Elias/Ezekiel, mientras que Gargano hizo la parte emotiva, pero también logró aprovecharse de The Miz.

► 2- The Judgment Day vs. The Street Profits y Akira Tozawa

Fue un combate que resultó mejor de lo esperado, con un Akira Tozawa que tuvo minutos en televisión y mostró de lo que puede ser capaz. El último par de minutos fue lo más destacado de este combate.

► 1- Seth Rollins vs. Bobby Lashley

Seth es increíble y Lashley ha hecho más que esforzarse durante tanto tiempo, haciendo que la calidad de la lucha nunca se ponga en duda. El ganador pudo haber sido cualquiera de los dos, y realmente estaba bien como el siguiente rival de Austin Theory. Ahora, el despido de Bobby Lashley debe ser, al menos, intrigante, aunque con algo de lógica pensando en una rivalidad a largo plazo con Brock Lesnar.