3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 11 de agosto 2025

WWE RAW 11 DE AGOSTO 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Clash in Paris. En el evento estelar, tuvimos un combate entre CM Punk y LA Knight contra Bron Breakker y Bronson Reed, que culminó en descalificación.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Becky Lynch vs. Maxxine Dupri

Un combate bastante corto en el que no había ninguna posibilidad de que Becky Lynch perdiera el título. Tal vez se está gestando un posible combate contra Natalya, pero ¿Dónde está Bayley?

► 1 – No hubo el «Queremos a Kross»

Karrion Kross salió de la WWE y no hubo los cánticos de «Queremos a Kross», tal como sucedió con R-Truth, lo cual da un indicativo de la diferencia entre la situación de ambos antes de que su contrato expirara. Quizás porque el programa se llevó a cabo en Canadá, o porque iniciaron fuerte con el segmento entre CM Punk y LA Knight, lo cierto es que no hubo muchas oportunidades para que el hecho que fuera viral hasta hace unos días simplemente pase desapercibido ahora.

LO MEJOR

► 3– Sami Zayn vs. Rusev

Dejando de lado el final, fue la típica lucha entre un hombre grande y un hombre más pequeño, aunque el apoyo del público hacia Sami Zayn hizo que fuera más importante de lo que se preveía. Además, permitió avanzar en las rivalidades que ambos mantenían en otro lado.

► 2- Bron Breakker y Bronson Reed vs. CM Punk y LA Knight

LA Knight y CM Punk formaron un buen dúo a pesar de sus diferencias, pero era poco probable que Bron Breakker o Bronson Reed tomaran el conteo aquí y se fueron por lo seguro. Hasta la descalificación, la acción fue intensa y la lucha tuvo sus buenos momentos.

► 1- Iyo Sky vs. Roxanne Perez

Un combate fantástico entre dos luchadoras increíbles que mantuvieron entretenido al público. El final fue un poco raro, pero no tanto como para arruinar el contenido del ring, a la vez que ya anticipamos un Iyo Sky vs. Asuka.