3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 10 de noviembre 2025

WWE RAW 10 DE NOVIEMBRE 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Survivor Series. En el evento estelar, tuvimos una lucha por el Campeonato Femenil de Parejas entre Charlotte Flair y Alexa Bliss contra The Kabuki Warriors, con victoria de estas últimas.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Stephanie Vaquer vs. Raquel Rodríguez

Esto no salió tan bien como esperaba; parecía que no estaban en sintonía o que intentaban cosas que aún no dominan. Sin embargo, mejoraron hacia el final, y finalmente se dio la (telegrafiada) traición de Nikki Bella.

► 1 – Rusev vs. Damian Priest

Se vio un buen esfuerzo por parte de ambos. Sin embargo, el combate probablemente se vio condicionado por la afectación que sufrió Priest en el ojo. En todo caso, se dio el resultado lógico considerando que Rusev tiene un historial con Cena del que pueden hablar.

LO MEJOR

► 3– Finalmente, tenemos WarGames

Lo que fue criticado hace una semana, se repuso en esta. Dos segmentos marcaron ya la línea en torno a los combates de WarGames que se verán. Por un lado, The Vision se las verá con CM Punk, Cody Rhodes y Jey Uso, mientras que por el lado femenil, las Kabuki Warriors harán equipo con Nia Jax y Lash Legend, contra Iyo Sky, Rhea Ripley, Charlotte Flair y Alexa Bliss. Evidentemente, faltan algunos nombres para completar, pero los combates ya van tomando forma.

► 2- Dominik Mysterio vs. John Cena



Fue un combate entretenido y justo lo que tenía que ser. Ambos fueron a lo suyo y le dio a todo el mundo lo que quería ver: el único Campeonato que le faltaba conquistar a John Cena, el Intercontinental. Para Dominik, perder contra John Cena no debe ser poca cosa, y eventualmente podrá recuperar el título.

► 1- Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. The Kabuki Warriors

No se esperaba que Alexa y Charlotte perdieran, pero Asuka y Kairi siempre merecen el oro y parece que tendrán competencia por el título aquí en Raw. Este fue un buen combate, donde todas estuvieron impecables.