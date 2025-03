3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 10 de enero 2025

WWE RAW 10 DE MARZO 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo a WrestleMania 41. En el evento estelar, tuvimos una lucha en jaula entre Seth Rollins y CM Punk, con victoria del primero.

WWE RAW 10 DE MARZO 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 1 – Jey Uso vs. Grayson Waller

Un combate bastante regular, en el que se pretendía vender a Jey como el «superhombre» capaz de doblegar a Waller y Theory, y a la final terminó siendo más de lo mismo con la llegada y emboscada de Gunther.

LO MEJOR

► 3– The New Day vs. LWO

Un combate bastante decente, en el que ambos equipos se desenvolvieron muy bien y aprovecharon la estipulación dada, además nos dejaron con la intriga (aparentemente) en torno al enmascarado que atacó a los miembros de LWO.

► 2- Dos grandes triple amenazas se avecinan

Durante la última hora del programa se establecieron dos posibles triple amenazas para WrestleMania 41. Primero, el segmento entre Iyo Sky, Rhea Ripley y Bianca Belair, con una interacción bastante fuerte entre ellas, que parecería desembocar en que la japonesa defienda su título ante ambas ex Campeonas, en un combate que promete, y mucho, con tres de las mayores ex NXT hace cinco años. Por otro lado, tras la conclusión del combate estelar, vimos el regreso de Roman Reigns, quien atacó brutalmente a Seth Rollins y CM Punk, en lo que sería la continuación de lo sucedido en el Royal Rumble, y probablemente establezca un combate con los tres involucrados, dado que el Rollins vs. Punk pudo tener cierta sensación de inconcluso.

► 1- Seth Rollins vs. CM Punk

Un combate que empezó con intensidad desde el primer minuto, con ambos aprovechando la estructura y sacando lo mejor de sí para lastimar a sus rivales, y mostrando un gran orgullo al sobrevivir al remate del contrario, a la vez que se rehusaron a ganar por la vía fácil (salir por la puerta). El público vibró con cada maniobra y presenciamos el mejor combate del año, hasta ahora, en la programación semanal de WWE.