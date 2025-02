3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 10 de febrero 2025

WWE RAW 10 DE FEBRERO 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo a Elimination Chamber 2025. En el evento estelar, tuvimos un combate clasificatorio para el próximo evento premium entre Logan Paul y Rey Mysterio, con victoria del primero.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Gunther vs. Jey Uso no entusiasma

Aunque parecía obvio desde que Jey Uso ganó el Royal Rumble el hecho de que iba a retar a Gunther, debido a sus dos derrotas previas contra el Ring General hace que este combate no sea tan atractivo pese a tener el título mundial en juego. Aunque Jey Uso es bastante querido por el Universo WWE, parece que la tónica de la rivalidad será la de mostrar a un Gunther abusón y un Jey que desafiará las probabilidades en su contra, lo cual difiere (y por mucho) la ruta hacia WrestleMania respecto al año previo.

► 1 – Lyra Valkyria pierde y no defiende su título

Lyra Valkyria logró convertirse en la primera Campeona Intercontinental de la historia, y aunque no está mal perder contra Bayley limpiamente, pero no se sintió que fuera lo correcto sin algún tipo de interferencia, considerando que la irlandesa aún no defiende su título. No es buena señal para darle la importancia que merece.

LO MEJOR

► 3– The War Raiders vs. American Made

Un buen combate, parejo y de pronóstico reservado, con ambos equipos trabajando muy bien hasta que llegamos a la descalificación que evidentemente buscará alargar esta rivalidad, siendo todavía muy pronto para ver un cambio titular aquí.

► 2- Bayley vs. Lyra Valkyria

Más allá del cuestionable final, ambas se lucieron en el ring y trajeron consigo lo mejor de su arsenal. Una lucha bastante técnica y con mucho forcejeo sirvió para mostrar la calidad de ambas.

► 1- Liv Morgan y Raquel Rodríguez vs. Damage CTRL

Un muy buen combate que inició a un ritmo frenético desde el comienzo. Mezcla de movimientos arriesgados y golpes intensos que incluso le pasó factura a Liv Morgan porque le produjo un corte, tuvo todos los ingredientes para sacar los aplausos del público. Es bueno ver a Dakota Kai recuperada tras su conmoción cerebral y, en el caso de Damage CTRL, esta victoria le permite situarse nuevamente en el mapa de la división femenil por parejas.