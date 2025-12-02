3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 1 de diciembre 2025

WWE RAW 1 DE DICIEMBRE 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya demajos Survivor Series atrás. En el evento estelar, tuvimos una lucha por equipos entre Charlotte Flair y Alexa Bliss contra Iyo Sky y Rhea Ripley, que quedó sin resultado.

WWE RAW 1 DE DICIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – LA Knight vs. Jey Uso

Hubo un poco de descuido durante todo el combate, pero el público estuvo enganchado todo el tiempo. Es bueno ver a LA Knight ganar, aunque probablemente no gane el viernes, pero sería un rival digno para John Cena.

► 1 – No hubo confrontación en The Judgment Day

Esta semana habría sido el momento perfecto para que Liv Morgan confrontara a Roxanne Pérez. En cambio, la ex Campeona Mundial tiene la mira puesta reconquistar dicho título y el dúo, junto con Raquel Rodríguez llegaron para sembrar el caos después del evento principal. El programa terminó con Pérez y Rodríguez con los títulos por parejas, y Morgan se les unió, dando la impresión de que todas irán por el oro en lugar de prepararse para un enfrentamiento interno, aunque no se descarta que se lo estén guardando para WrestleMania.

LO MEJOR

► 3– Rhea Ripley e Iyo Sky vs. Alexa Bliss y Charlotte Flair

Aunque normalmente es molestoso cuando se dan los no resultados en los eventos principales, pero viendo el caos posterior, este tenía un propósito.

► 2- AJ Styles y Dragon Lee vs. The New Day



Un combate entretenido. AJ Styles y Dragon Lee forman un buen equipo y será divertido verlos mientras su reinado continúa. Creo que a Xavier y Kofi les vendría bien un cambio de aires porque parece que estuvieran deambulando en la división.

► 1- Gunther vs. Solo Sikoa

Este fue un gran combate. La racha de impresionantes combates televisivos de Gunther continúa, y Solo lució mejor que nunca, quizás dando su mejor combate dentro de su estancia en el elenco principal. Es bueno ver cuando dos tipos grandes se dan una paliza.