3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 9 de septiembre 2025

3x3 WWE NXT 9 de septiembre de 2025 | Faby Apache vs. Lainey Reid

WWE NXT 9 DE SEPTIEMBRE 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Heatwave. En el segmento estelar,The Culling derrotaron a Fatal Influence y Zaria y Sol Ruca en una lucha por equipos.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 9 DE SEPTIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Flag Match

No fue un mal combate, pero este es el problema inherente a las luchas de bandera, es que son demasiado rápidas y deben construirse alrededor de esa subida para obtener la bandera.

► 1- Lainey Reid vs. Faby Apache

Lucha corta y resultado obvio. Se esperaba más de este combate, pero el formato Speed no ayuda.

LO MEJOR

► 3- Preparándose para Homecoming

NXT volverá al Full Sail la semana que viene y el programa también se mantuvo enfocado en prepararnos un gran cartel para este importante evento, que incluye la presencia de varias estrellas del elenco principal como: DIY, Carmelo Hayes, Charlotte Flair y Alexa Bliss, Stephanie Vaquer, Rhea Ripley y Tiffany Stratton.

► 2- Darkstate vs. Hank Walker y Tank Ledger

Fue un combate divertido y que tuvo nuevamente la presencia de Joe Hendry. Esto le está ayudando mucho a DarkState y un reinado dominante del título les ayudará a superar su parecido con Retribution.

► 1– The Culling vs. Fatal Influence vs. Zaria y Sol Ruca

Un gran esfuerzo por parte de los equipos participantes. El Sol Snatcher fue una maravilla. Parece que la tensión por Fatal Influence podría llegar a su punto álgido, y ya era hora. Además, Izzi Dame y Tatum Paxley van a tener una oportunidad por el campeonato femenil de parejas.

