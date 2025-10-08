3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 7 de octubre 2025

WWE NXT 7 DE OCTUBRE 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, que celebró su especial NXT Showdown. En el segmento estelar, NXT y TNA se enfrentaron en una lucha al estilo Survivor Series, con victoria de los últimos.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 7 DE OCTUBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- TNA vs. NXT femenil

No sabemos si las estrellas de TNA están nerviosas, pero ha sido una noche bastante floja para las mujeres. Al mismo tiempo, no es buena señal que las cuatro últimas mujeres del combate sean todas de NXT, ya que no deja bien paradas a las de TNA. Grace no fue un factor importante, pero probablemente pronto irá por el Campeonato Femenil NXT. De todos modos, este fue un combate largo que tuvo un final lógico.

► 1- The Hardys vs. Darkstate

Hubo algunos momentos en el que la ejecución falló, pero que los Hardy sumen otro título a su increíble palmarés era algo bastante merecido, y probablemente se mantengan como dobles campeones de cara a Bound For Flory. Darkstate probablemente tendrá una revancha e incluso podría recuperar los cinturones, pero ambos equipos necesitan sincronizarse mejor para la próxima.

LO MEJOR

► 2- TNA vs. NXT varonil

El final fue un poco sorprendente, pero TNA tenía que ganar tras perder la lucha femenil y no hicieron lucir a Ricky Saints como un Superman después de que él venciera a dos campeones en menos de dos minutos, mientras Santana lucía fuerte de cara a su combate contra Trick Williams en Bound For Glory. Fue un buen combate, muy intenso y con un final que tuvo sentido.

► 1– Ethan Page vs. Mustafa Ali

Fue una lucha espectacular, con un Mustafa Ali que sabe darlo todo en el ring cuando tiene la oportunidad. Lo dejaron ser en esta ocasión y su talento en el ring es innegable, luciendo muy bien en la derrota. Ethan Page, también mostrando lo mejor de sí para sacar adelante una difícil victoria.