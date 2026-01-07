3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 6 de enero 2026

3x3 WWE NXT 6 de enero 2026 | NEW YEAR'S EVIL

WWE NXT 6 DE ENERO 2026.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT New Year’s Evil. En el segmento estelar, Oba Femi derrotó a Leon Slater y retuvo el Campeonato NXT.

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Mucho relleno

El evento estelar no duró mucho tiempo, dado que se perdió mucho tiempo en segmentos tras bastidores, y en especial, en el segmento protagonizado por Ethan Page y un puñado de gente más, que no dejó a ninguno de ellos en posición de retarlo.

► 1- Campeonato NXT vacante

Que Oba Femi deje vacante el Campeonato NXT para irse al elenco principal no suena descabellado, a priori, pero creemos que esta era una oportunidad para darle el título a Leon Slater, que se lo lleve a TNA y aproveche el impulso en su estreno televisivo con AMC, lo cual le hubiera dado algo de retribución a dicha marca en esta alianza con WWE. Evidentemente, la victoria no tenía que ser limpia, y de pronto alguna interferencia externa podía haber tomado sentido aquí para proteger a «The Ruler». Entonces, si igual iba a dejar vacante el título, ¿Por qué no cedérselo a su retador número uno?

LO MEJOR

► 3- Tatum Paxley vs. Izzi Dame

La victoria de Paxley fue la decisión correcta, y quizás permitiría que ambas se dediquen a otras cosas, a menos que ambas vayan por el desempate con el Campeonato Norteamericano Femenil como premio. En todo caso, este fue un buen combate y la rivalidad merece una buena estipulación como conclusión.

► 2- Oba Femi vs. Leon Slater

La forma en como se llevó a cabo este combate tenía todo el sentido, con Femi, mucho más grande, derribando a Slater, más pequeño, hasta que Leon logró separarse y usar su agilidad y velocidad para desequilibrar a Femi y casi robarse la victoria. Obviando lo que pasó después, la victoria de Oba Femi es una nueva demostración de lo dominante que es.

► 1– Jacy Jayne vs. Kendal Grey

Kendal Grey era más que capaz y llevó a la campeona al límite. Pero la superioridad numérica la superó, lo que le permitió a Jayne retener su título femenino. En todo caso, este fue un combate espectacular.

