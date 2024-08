3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 6 de agosto 2024

WWE NXT 6 DE AGOSTO 2024.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y fue la segunda noche de NXT The Great American Bash. En el combate estelar, Nathan Frazer y Axiom derrotaron a MSK y retuvieron el Campeonato de Parejas NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 6 DE AGOSTO 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Wren Sinclair vs. Kendal Grey

Una lucha que fue corta y floja, y que solo sirvió para ver cómo se desarrollaba la historia entre Wren Sinclair y No Quarter Catch Crew, grupo al que finalmente pudo entrar.

► 1- Campeonato NXT no fue defendido en el estelar

Una nueva defensa de Ethan Page y una vez más no utilizó el turno estelar. Si bien Page se está consolidando como campeón, pero sus retadores y rivalidades no han sido lo suficientemente atractivos como para darles un turno en la estelar, como era hasta hace no mucho tiempo, lo cual también ha hecho predecible el resultado.

LO MEJOR

► 3– Joe Hendry vs. Joe Coffey

Joe Hendry ha causado sensación en NXT siendo luchador de TNA. Tiene al público en la palma de su mano y lo que se ha mostrado en el ring también es digno de destacarse. No es de los mejores en el ring, pero es un espectáculo garantizado, y contra Joe Coffey logró también ser más astuto que él y el resto de Gallus.

► 2– Pete Dunne vs. Trick Williams

Una buena lucha en la que ambos trabajaron bastante bien, y contó con mucha intensidad. Dunne sacó esta victoria de la nada, pero no hay nada que reprochar al desempeño de Trick Williams.

► 1- Nathan Frazer y Axiom vs. MSK

Un encuentro que fue muy bueno y con una buena dinámica gracias al gran trabajo en equipo que ambas parejas mostraron. La traición de Wes Lee nadie vio venir y se pensaba que los campeones iban a implosionar, pero no fue así, y el drama etuvo a la orden del día.