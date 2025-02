3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 4 de febrero 2025

WWE NXT 4 DE FEBRERO 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Vengeance Day. En el segmento estelar, tuvimos el combate por el Campeonato Femenil de Parejas WWE entre Bianca Belair y Naomi contra Lash Legend y Jakara Jackson, con victoria de las primeras.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 4 DE FEBRERO 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Ridge Holland vs. Stacks

Una lucha que fue un tanto floja, aunque no necesariamente mala. Lo bueno aquí fue la historia que siguen llevando a cabo al interior de The Family, aunque no se entiende mucho la insistencia de Ridge sobre el Campeoanto Norteamericano NXT, esperando que la lucha en la jaula ya zanje de una vez por todas esta rivalidad.

► 1- Lexis King

Una promo bastante aburrida, del que se pueden rescatar muy pocas ideas. Sin embargo, sirvió para la nostalgia con el regreso de la hoy estrella de TNA, Fandango (que se llama JDG en dicha marca).

LO MEJOR

► 3– Giulia, Roxanne Pérez, Bayley y Charlotte Flair

Un buen encuentro de mujeres aquí, mientras calentaban la rivalidad que tendrá como foco el Campeonato Femenil NXT. La presencia de Charlotte Flair (con buen recibimiento incluido) ayudó a resaltar a las mujeres de NXT, dejando un poco de drama en torno a que la ganadora del Royal Rumble decida ir nuevamente por el título de Giulia.

► 2- Stephanie Vaquer

Stephanie Vaquer sigue brillando con luz propia. Tras tener una decente participación en el Royal Rumble, Stephanie Vaquer ha vuelto a los negocios y demostró que va tras el Campeonato Femenil Norteamericano NXT, dejando una buena y convincente actuación ante Jacy Jayne.

► 1– Trick Williams y Oba Femi vs. A-Town Down Under

Una lucha muy buena de inicio a fin, en el que Oba Femi y Trick Williams jugaron con la idea de que no podían coexistir juntos, pese a que esto deja clara evidenia de que la defensa que tendrá Femi en Vengeance Day será algo de transición.