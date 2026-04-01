3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 31 de marzo 2026

WWE NXT 31 DE MARZO 2026.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Stand and Deliver. En el segmento estelar, Lola Vice y Kendal Grey se enfrentaron en un mano a mano, sin un resultado oficial.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 31 DE MARZO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 1- Kelani Jordan vs. Thea Hail



Un combate muy corto, pero sirvió para avanzar en la historia entre estas dos, a quienes también se les sumó Jaida Parker.

► 1- Keanu Carver vs. Jasper Troy



Bueno, esta fue una lucha que existió, con Keanu Carver intentando lucir como un monstruo, aunque a expensas de Jasper Troy, quien hasta hace poco también lucía como alguien dominante.

LO MEJOR

► 3- Los Americanos vs. Birthright

Buen combate y buena victoria para Bravo y Rayo, en un combate que también contó con la presencia de El Grande Americano, quien es querido por el público de NXT. En todo caso, sabíamos que los enmascarados iban a ganar, porque una lucha entre dos villanos para Stand and Deliver no funciona aquí.

► 2– Jaida Parker vs. Kelani Jordan

Una buena combinación entre dos talentos femeninos increíbles. Habrá que ver qué harán con Jaida Parker a partir de ahora.

► 1- Lola Vice vs. Kendal Grey

Un evento principal fantástico, pero claro, teniendo en cuenta quiénes participaron, no era ninguna sorpresa. Y, evidentemente, el resultado del combate permite que se organice otro combate multitudinario por el Campeonato Femenil NXT.