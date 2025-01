3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 31 de diciembre 2024

WWE NXT 31 DE DICIEMBRE 2024.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Deadline. En el segmento estelar, tuvimos un segmento entre Trick Williams, Oba Femi y Eddy Thorpe, quienes se enfrentarán la próxima semana por el Campeonato NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 31 DE DICIEMBRE 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Programa pregrabado

Un programa del que ya se conocía todo por adelantado, en virtud de las vacaciones que se les concedieron a los luchadores, y donde generalmente WWE no le pone mucho empeño al cartel. De hecho, sin que existiera un mal combate, no hubo alguno que fuera memorable, puesto que se están guardando para New Year’s Evil.

► 1- Cambio en el Heritage Cup

Si bien era pertinente que Ava se pronunciara sobre la polémica victoria de Lexis King en el Heritage Cup, pero parecía que las reglas estaban claras y, al menos, no debió haber cambiado la copa de manos en el episodio y más bien dejar establecido que en el nuevo combate el ganador se lo lleve todo. Sin duda esta fue una situación rara.

LO MEJOR

► 3– Justos ganadores

Oba Femi el mejor luchador, Roxanne Pérez la mejor luchadora, Fraxiom el mejor equipo, Joe Hendry protagonizó el mejor momento, y la triple amenaza por el Campeonato Norteamericano NXT entre Oba Femi, Dijak y Josh Briggs fue el mejor combate. Sin duda, todas las decisiones fueron acertadas para seleccionar a lo mejor de NXT en el 2024.

► 2- Kelani Jordan vs. Lola Vice

Un combate bastante decente y parejo. Mucho llaveo por parte de las involucradas, y aunque la interferencia de Cora Jade afectó el flujo e incidió en el resultado, dejó establecido un Fatal 4 Way para la próxima semana.

► 1– Kayden Carter y Katana Chance vs. Shotzi y Gigi Dolin vs. Meta Four

Una lucha con bastante caos al inicio, pero poco a poco se vieron las distintas combinaciones entre las involucradas, y salvo el susto que hubo con la caída de Shotzi tras intentar un tope, el resto fluyó bien, con Kayden y Katana luciendo bastante bien y siendo muy bien recibidas en su regreso a la marca.